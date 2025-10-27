esposa-atualiza-estado-de-motorista-de-app-esfaqueado-por-passageiro

Os médicos descartaram perfurações no esôfago e na traqueia do motorista de aplicativo que foi brutalmente atacado por um passageiro enquanto fazia uma viagem em Ceilândia, na madrugada de domingo (26/10). Elias Alves dos Santos Filho (foto em destaque), de 37 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Elias foi atingido por golpes de faca na região do pescoço. Após a realização de tomografias, também foram descartadas perfurações no esôfago e na traqueia, bem como qualquer comprometimento neurológico e da medula.

“A gente vê o quadro positivo, porque a nossa maior preocupação eram as perfurações, além do risco de comprometimento neurológico. Os médicos dizem que ainda são necessárias 72 horas de observação”, comenta Synara de Albuquerque Santos, esposa do motorista.

Para a esposa de Elias, a versão dada pelo passageiro sobre a dinâmica do ataque está “mal contada”. “Nosso Elias luta pela vida por ter sido atacado por um por um bandido mal-caráter e mentiroso, enquanto trabalhava honestamente. Vamos aguardar ele poder se manifestar e dar sua versão dos fatos. Nada justifica alguém tentar tirar a vida dele, isso não é autodefesa, é tentativa de assassinato”, alega.

De acordo com o cunhado do motorista, o empresário Esdras Albuquerque, 36 anos, Elias perdeu muito sangue. O golpe cortou pelo menos uma artéria da vítima. Além disso, os médicos identificaram uma fratura no pescoço.

Para a família, um milagre salvou Elias. “Ele só está vivo por causa de Deus. Dirigiu com a mão estancando o sangue. A perfuração foi profunda. Se ele não tivesse ido em direção ao hospital, se estivesse em um local mais ermo, não estaria vivo”, disse Esdras.

Elias já planejava deixar a vida de viagens como motorista de aplicativo. Ele é encarregado geral de construção civil e adotou as corridas como um bico para aumentar a renda da família. Mas estava cansado do serviço, e, antes do ataque, a família já temia pelo risco nas ruas.

“Elias não queria mais trabalhar como motorista de aplicativo. Porque a gente sabe dos riscos que corre. Se sair de casa, você não sabe se vai voltar vivo. Ele falou assim: ‘Eu estou cansado disso aqui. Faço porque preciso. Mas é um risco todos os dias’”, contou a esposa.

Ataque durante corrida

Elias tinha feito uma viagem para Águas Lindas de Goiás (GO) e recebeu um novo pedido de corrida para a Quadra 201 do Recanto das Emas (DF).

O medo de ser assaltado foi a justificativa que o suspeito, de 41 anos, deu à Polícia Civil para o ataque brutal cometido contra o motorista de aplicativo.

Segundo o relato do autor, o motorista teria alterado o trajeto e um carro passou a seguir o veículo, o que o levou a acreditar que estava sendo levado para uma emboscada. Supostamente tomado pelo medo, o passageiro sacou um canivete e desferiu vários golpes no pescoço da vítima, que ficou gravemente ferida.

De acordo com a investigação da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), o suspeito havia ingerido bebidas alcoólicas após uma confraternização familiar. A corrida foi solicitada pelo irmão do autor, a pedido dele.

A Polícia Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência na via lateral do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Setor M, QNM 28.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Motorista bateu carro em poste enquanto tentava chegar em hospital

Divulgação/ PMDF 2 de 2

Motorista de app esfaqueado queria deixar vida de viagens

Material cedido ao Metrópoles

Por volta das 2h40 desse domingo, policiais militares, em patrulhava pela região, encontraram o veículo acidentado e o motorista ferido. O passageiro fugiu.

Mesmo sangrando, o motorista conseguiu dirigir até os arredores do HRC, mas bateu em um poste. Por coincidência, havia uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) por perto que socorreu Elias.

Mesmo gravemente ferido, o motorista conseguiu dirigir até o Hospital Regional de Ceilândia, onde perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste em frente à unidade. Ele foi socorrido imediatamente e segue internado em estado grave.

Fuga de agressor

Após o ataque, o agressor fugiu e se escondeu em uma área de mata, de onde enviou mensagens de áudio ao irmão confessando o esfaqueamento. Pouco depois, foi resgatado pelo próprio irmão e levado para casa. No dia seguinte, o homem jogou as roupas sujas de sangue no lixo e fugiu novamente. As peças foram localizadas e apreendidas pelos investigadores.

Na tarde de segunda-feira (27/10), o suspeito se apresentou espontaneamente na 15ª DP, acompanhado de dois advogados. Durante o interrogatório, admitiu o crime, mas insistiu que agiu por medo, alegando ter “reagido instintivamente” ao suposto risco de assalto.

A ação que resultou na prisão foi batizada de Operação Percurso Final, em referência ao trajeto alterado que motivou a desconfiança do autor e simboliza também o caminho trilhado pela investigação até sua captura.

Conforme o delegado-chefe João de Ataliba Nogueira Neto, responsável pelo caso, a apuração contou com o apoio da empresa de transporte por aplicativo, que forneceu dados da corrida, além de depoimentos de testemunhas. As provas confirmaram a autoria e a dinâmica dos fatos.

O homem, que não possuía antecedentes criminais, foi indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado — pelo uso de meio cruel e por impossibilitar a defesa da vítima. Ele foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça.