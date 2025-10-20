esposa-de-buzeira-se-pronuncia-e-explica-espingarda-do-influenciador

Hillary Yamashiro, esposa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, usou os Stories na manhã desta segunda-feira (20/10) para se pronunciar sobre a prisão do marido e negar que ele estivesse armado no momento em que a Polícia Federal invadiu a casa do casal em Igaratá, São Paulo.
Segundo Hillary, a mídia estaria tentando prejudicar a imagem de Buzeira com informações falsas. Ela afirmou que, na madrugada em que tudo aconteceu, o casal acreditou que bandidos estavam tentando invadir a residência e, por isso, o marido saiu segurando uma espingarda.
“Era 5h da manhã, a gente achou que era bandido dentro da nossa casa. A gente ouviu barulho de tiro e não ia imaginar que seria a polícia”, contou. Ela ainda disse que chegou a ligar para a polícia ao perceber a situação.
Hillary reforçou que o marido não teria motivos para fugir das autoridades, já que, segundo ela, “não faz nada de errado”.
A prisão de Buzeira aconteceu em meio a uma operação da Polícia Federal. Imagens divulgadas pelo Fantástico mostram o momento em que o influenciador, ao perceber a chegada dos agentes, levanta-se da cama, pega uma espingarda no guarda-roupa e um celular, circulando pela casa antes da apreensão do material. Buzeira estava ao lado da esposa, que está grávida.
A arma e o celular foram apreendidos pelos agentes durante a ação, que cumpriu mandado de prisão contra o influenciador.