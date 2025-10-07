Esposa de jogador provoca Virginia após término com Vini Jr. 

A repercussão do fim do breve romance entre Virginia Fonseca e Vinicius Jr. continua movimentando as redes sociais. Após a influenciadora confirmar que não está mais se relacionando com o atacante do Real Madrid, a esposa do jogador Lincoln, Adriana Muller, fez um comentário que foi interpretado como uma provocação à empresária.

Em um comentário no Instagram sobre o caso, Adriana escreveu: “Agora vamos ver qual jogador será a próxima vítima, fiquem atentas esposas para ligações das duas da manhã.”

Leia também

A mensagem viralizou e dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns consideraram a fala uma indireta desnecessária, outros apoiaram a atitude da esposa de Lincoln, atleta do FC Alverca.

A declaração veio pouco depois de Virginia se pronunciar publicamente sobre o fim da relação com Vini Jr. Em conversa Leo Dias, exibida no programa Melhor da Tarde, da Band, ela afirmou:

“Eu e o Vini estávamos nos conhecendo, a gente não tinha nada sério. Mas agora a gente não tem mais nada mesmo”

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

2 de 5

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram 3 de 5

Vini Jr e Felipe Silveira, assessor do jogador

Reprodução/Instagram 4 de 5

Netinho, irmão de Vini Jr, ao lado de Virginia e das filhas dela

Reprodução/@dailydogarotinho 5 de 5

Virginia Fonseca posa com os três filhos para as redes sociais

Instagram/Reprodução

A influenciadora ainda comentou a repercussão das supostas mensagens trocadas entre o jogador e a modelo Day Magalhães, que circularam nas redes. O vazamento teria sido o estopim para o afastamento do casal.

O vídeo em que Virginia aparece ao lado de Vinicius Jr., publicado pelo próprio jogador no início da semana, havia alimentado rumores de um relacionamento sério. Agora, com a confirmação do término e a troca de indiretas nas redes, o caso continua entre os assuntos mais comentados da internet.