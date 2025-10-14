Esposa e filhas de Bruce Willis já “sofrem o luto” após diagnóstico

Emma Heming, esposa do astro de ação Bruce Willis, 70 anos, fez um relato sobre como ela e as filhas, de 13 e 11 anos, estão lidando com o diagnóstico do ator, já em fase avançada de demência frontotemporal.

À revista Vogue Austrália, Heming compartilhou que a família já está vivendo o luto do artista. “Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir”, declarou.

Desde que anunciou o diagnóstico aos fãs em 2023, Bruce Willis se aposentou das telonas e se afastou dos holofotes. Com o tempo, conforme a condição dele foi se agravando, a família passou a assumir a comunicação do ator, compartilhando raros relatos e registros conforme avança o tratamento.

A esposa da estrela de Duro de Matar contou ainda como as duas filhas do ator, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, 11, estão lidando com a ausência do pai.

No final de agosto, Bruce Willis precisou ser internado em uma casa de apoio, devido às sequelas avançadas da doença, que afetam principalmente a comunicação do ator. A família, porém, afirma que o visitam com frequência.

“Acho que elas estão bem, considerando tudo. Mas é difícil. Elas sofrem. Sentem muita falta do pai. Ele está perdendo marcos importantes. É difícil para elas. Mas crianças são resilientes”, afirmou. Além das duas filhas com Emma Heming, Bruce Willis também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, frutos do casamento com Demi Moore.

“Não sei se minhas filhas vão se recuperar algum dia. Mas elas estão aprendendo, e eu também”, acrescentou. “Quando você me perguntava como as meninas estavam e eu pensava comigo mesma que por mais difícil que isso fosse, por mais triste que isso fosse, eu sempre pensava que ainda poderia ser muito pior”, completou.