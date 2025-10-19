19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Espuma cobre lagoa em Florianópolis e preocupa moradores da região

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
espuma-cobre-lagoa-em-florianopolis-e-preocupa-moradores-da-regiao

A Lagoa da Conceição voltou a ser coberta por espuma neste domingo (19/10). As manchas brancas e a espuma foram registradas no sábado (11/10) e a Prefeitura de Florianópolis havia finalizado a limpeza na sexta-feira (17/10).

Segundo a Prefeitura, o material presente na lagoa neste domingo é o mesmo já observado em outros dias, mas sofreu movimentação devido às condições climáticas.

Leia também

Equipes da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável continuam acompanhando a situação.

Leia reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost