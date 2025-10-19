Espuma cobre lagoa em Florianópolis e preocupa moradores da região

A Lagoa da Conceição voltou a ser coberta por espuma neste domingo (19/10). As manchas brancas e a espuma foram registradas no sábado (11/10) e a Prefeitura de Florianópolis havia finalizado a limpeza na sexta-feira (17/10).
Segundo a Prefeitura, o material presente na lagoa neste domingo é o mesmo já observado em outros dias, mas sofreu movimentação devido às condições climáticas.
Equipes da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável continuam acompanhando a situação.
