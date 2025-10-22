“Esquadrão do Grito” se reúne em parque para gritar e desestressar

Aconteceu, no último sábado (18/10), a reunião do Scream Squad (Esquadrão do Grito, em português), em Hampstead Heath, um parque de Londres, na Inglaterra. O objetivo era gritar para aliviar o estresse. A iniciativa foi inspirada em eventos já realizados nos Estados Unidos (confira mais detalhes aqui).
Mona Sharif, ex-advogada corporativa, liderou mais de 200 pessoas que se reuniram para participar da experiência barulhenta. Segundo a mulher, a técnica foi recomendada por seu terapeuta em 2023 e, após realizá-la em um campo, ela “sentiu-se muito melhor”.
Vídeos no TikTok mostram participantes fazendo uma contagem regressiva antes de gritar em plena luz do dia. Uma pessoa que compareceu ao evento compartilhou um post com a legenda: “Foi uma experiência agradável”. Outra escreveu: “Que maneira de passar uma tarde de sábado, foi muito terapêutico!”.
O London Scream Squad, fundado pela Mona Sharif, realizou seu primeiro evento em Primrose Hill, em 10 de outubro. Na ocasião, o encontro atraiu mais de 600 pessoas que gritaram juntas por 15 minutos, de acordo com o jornal The Times.
Depois que o primeiro evento foi considerado um sucesso, Sharif decidiu organizar um segundo encontro no último fim de semana.
A terapia do grito, também chamada de terapia primal, foi desenvolvida na década de 1970 pelo psicólogo Arthur Janov, que acreditava que a ação poderia ajudar os indivíduos a liberar traumas emocionais reprimidos ou dores.
