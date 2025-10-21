Esquema refinado: traficante enviava drogas por serviço postal

Investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prenderam, na manhã desta terça-feira (21/10), um homem que utilizava identidades falsas para fazer delivery de drogas para outros estados do país.

Com o suspeito, os agentes encontraram uma estrutura organizada para refino dos entorpecentes. No momento da captura no bairro de Realengo, na Zona Oeste do Rio, o criminoso tentou se desfazer das drogas na privada, mas foi capturado.

As investigações apontaram que o homem fazia parte de uma organização criminosa especializada em distribuir drogas por meio do serviço postal, utilizando identidades falsas para despachar e receber encomendas.

O esquema foi descoberto após a interceptação, em janeiro deste ano, de um pacote de maconha, nas dependências de uma empresa de entregas. Embora o envio estivesse registrado em nome de terceiros, o intenso trabalho de investigação da especializada resultou na descoberta do verdadeiro responsável pelas remessas.

Os agentes identificaram que o investigado recebia pagamentos por transferências via pix e adquiria materiais típicos do cultivo e preparo de drogas. As compras reforçaram as evidências de sua atuação ativa na produção e distribuição de entorpecentes.

Após trabalho de investigação, análise das câmeras de segurança e troca de informações, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso. Nesta terça (21), os agentes cumpriram o mandado de prisão temporária por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de apreenderem drogas e equipamentos utilizados no tratamento e na embalagem do material ilícito.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular completamente a rede criminosa, que utilizava o envio postal como fachada para o tráfico interestadual de drogas.