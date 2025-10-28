esquerdogata-mentiu-sobre-cargo-e-pegou-10-afastamentos-como-professora

Apesar de Aline Bardy Dutra, a Esquerdogata, ter afirmado trabalhar para o governo federal, como consta em registros feitos por policiais militares, durante a prisão dela, a Secretaria de Comunicação (Secom), da gestão Luís Inácio Lula da Silva (PT), negou que ela integre ou já tenha integrado o quadro de servidores da pasta.

Em sua fala, ela diz, especificamente, que trabalha como assessora na Secretaria de Comunicação do governo federal (veja no vídeo abaixo). No boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, a influenciadora também se identificou como “funcionária pública federal”.

A Secom garantiu que ela não integra o quadro de servidores, destacando também o fato de Aline não prestar qualquer tipo de serviço à secretaria.

Aline é professora de Educação Básica 1 na Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, interior paulista, da qual está de licença não remunerada, de três anos, desde 22 de julho do ano passado. No ano anterior, ela conseguiu nove afastamentos, remunerados, por faltas, motivos de saúde e licença-prêmio, como constam em edições do Diário Oficial do município.

Esquerdogata foi presa acusada de cometer o crime de injúria racial, desacatar policiais militares (PMs) e resistir à prisão, na madrugada de sábado (25/10), em Ribeirão Preto (veja abaixo). O crime racial teria acontecido quando a influenciadora, que estava em um bar, avistou os PMs concluindo uma ação de fiscalização e se apoximou deles, com o celular em mãos. Ao se aproximar, ela teria afirmado a um policial: “Um preto querendo foder outro preto”.

A defesa de Aline afirmou ao Metrópoles, em nota, que a influenciadora pretende pedir desculpas pessoalmente ao policial militar a quem dirigiu ofensas de cunho racial, econômico e cultural.

Aline Bardy já foi condenada em um processo, também por desacato e desobediência contra PMs, conforme registros do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Prisão

Aline Bardy Dutra teria se aproximado de PMs do 51º Batalhão do Interior, que haviam acabado de concluir uma ação de fiscalização no cruzamento das ruas Florêncio de Abreu e Cerqueira César, quando teria afirmado “um preto querendo foder outro preto”, como consta em relatório da PM, obtido pelo Metrópoles.

Os PMs então começaram a gravar a influenciadora com seus celulares, que passou a ser indagada sobre a afirmação racista. Aline, então, afirmou que não havia cometido injúria, mas questionado como o policial abordava uma pessoa na mesma “condição de classe” que o militar.

Veja:

Com sinais de embriaguez, condição que a própria influenciadora afirmava estar, Aline Bardy foi presa, momento a partir do qual passou a ofender e desacatar os PMs, com frases preconceituosas sobre salário e cultura.

Em mais de um momento, ela afirmou aos policiais contar com um milhão de seguidores nas redes sociais. Ela ainda teria cometido preconceito linguístico ao afirmar que um dos policiais, em outra audiência na qual ambos participaram, não teria conjugado corretamente um verbo, durante o depoimento.

Aline Bardy negou o crime racial, por meio de sua defesa. O advogado Douglas Eduardo Marques afirmou ao Metrópoles, por telefone, que sua cliente “está abalada”, após passar a noite presa. Ela foi solta, ainda no sábado, em audiência de custódia, e terá de cumprir medidas cautelares “de praxe”, como não sair à noite ou frequentar determinados lugares.

Quem é a Esquerdogata

Comunicadora, professora e militante política, a influenciadora Aline Bardy Dutra, a Esquerdogata, soma mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e, segundo ela própria, é referência em análises críticas, conteúdos sobre política e debates que unem informação e mobilização.

Em seu Instagram, ela publica vídeos e textos sobre diversos tópicos, como o tráfico de drogas ser uma questão de saúde pública, análises sobre o mercado financeiro e o “rombo nas contas públicas” .

A Esquerdogata também possui uma loja de produtos como roupas e copos que, de acordo com ela, nasceu do desejo de fortalecer a luta coletiva, levando adiante a mensagem da esquerda de forma criativa, acessível e autêntica.