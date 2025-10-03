“Essa festa representa o nosso campo”, diz Bocalom na abertura do Festival da Macaxeira

03/10/2025
A segunda edição do Festival da Macaxeira foi aberta na sexta-feira (3) em Rio Branco, reunindo produtores rurais, artistas locais e famílias em um evento voltado ao agronegócio, à cultura e ao lazer. O prefeito Tião Bocalom destacou a importância do festival como vitrine da zona rural da capital.

Tião Bocalom ao lado da esposa, Kelen, na abertura do Festival da Macaxeira, celebrando a cultura e o agronegócio local/Foto: ContilNet

“Eu tô feliz que essa festa aqui, na realidade, ela representa o nosso campo. Ela é a vitrine da nossa zona rural. É isso que eles querem mostrar nesse evento”, afirmou o prefeito durante a abertura.

O evento reúne espaços para negócios, exposições culturais e atrações de lazer para o público. “O nosso Horto Florestal tá bonito ou não tá? Nossa cidade tá bonita ou não tá?”, brincou Bocalom.

Prefeito Tião Bocalom destaca a importância do festival como vitrine da produção rural da capital/Foto: ContilNet

Mesmo com a chuva, o prefeito garantiu que a festa seguirá com grande público e animação. “Apesar da chuva, vamos fazer uma bela festa. Esse festival já começou com um grande sucesso. O festival da Macaxeira do ano passado, lá na praça, foi lindo, mas esse ano está muito mais lindo ainda aqui no nosso espaço”, declarou.

Evento reúne famílias, produtores e artistas locais em uma programação de lazer e cultura durante todo o final de semana/Foto: ContilNet

O festival da Macaxeira, que celebra a produção e o consumo do alimento típico da região, segue durante o final de semana com apresentações culturais, feiras de produtos locais e atividades para toda a família, fortalecendo o vínculo entre a cidade e a zona rural de Rio Branco.

Veja o vídeo:

