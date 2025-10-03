“Essa festa representa o nosso campo”, diz Bocalom na abertura do Festival da Macaxeira

A segunda edição do Festival da Macaxeira foi aberta na sexta-feira (3) em Rio Branco, reunindo produtores rurais, artistas locais e famílias em um evento voltado ao agronegócio, à cultura e ao lazer. O prefeito Tião Bocalom destacou a importância do festival como vitrine da zona rural da capital.
“Eu tô feliz que essa festa aqui, na realidade, ela representa o nosso campo. Ela é a vitrine da nossa zona rural. É isso que eles querem mostrar nesse evento”, afirmou o prefeito durante a abertura.
O evento reúne espaços para negócios, exposições culturais e atrações de lazer para o público. “O nosso Horto Florestal tá bonito ou não tá? Nossa cidade tá bonita ou não tá?”, brincou Bocalom.
Mesmo com a chuva, o prefeito garantiu que a festa seguirá com grande público e animação. “Apesar da chuva, vamos fazer uma bela festa. Esse festival já começou com um grande sucesso. O festival da Macaxeira do ano passado, lá na praça, foi lindo, mas esse ano está muito mais lindo ainda aqui no nosso espaço”, declarou.
O festival da Macaxeira, que celebra a produção e o consumo do alimento típico da região, segue durante o final de semana com apresentações culturais, feiras de produtos locais e atividades para toda a família, fortalecendo o vínculo entre a cidade e a zona rural de Rio Branco.
Veja o vídeo: