03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Está ficando sério! Zé Felipe se encontra com os pais de Ana Castela

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
esta-ficando-serio!-ze-felipe-se-encontra-com-os-pais-de-ana-castela

Café com os sogros? Zé Felipe e Ana Castela seguem alimentando os rumores de romance! Nesta sexta-feira (3/10), o artista foi à casa da cantora e aproveitou para tomar um cafezinho com Michele e Rodrigo Castela, os pais dela, com direito a uma xícara no formato da famosa bota da boiadeira. Vale lembrar que a sertaneja também já conheceu os pais do intérprete, sinal de que a relação está cada vez mais próxima.

Nos Stories do Instagram, Ana Castela mostrou a família reunida na cozinha de sua mansão em Londrina, em um clima descontraído, com pão de queijo, pão com mortadela e cafezinho. Entre os convidados estava Zé Felipe, que apareceu em bate-papo animado com os pais da cantora.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Zé Felipe se encontra com pais de Ana CastelaFoto/Instagram
Foto/Instagram
Zé Felipe se encontra com pais de Ana CastelaFoto/Instagram
Foto/Instagram
Zé Felipe se encontra com pais de Ana CastelaFoto/Instagram
Divulgação
Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semanaDivulgação
Reprodução: Instagram
Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: “Que sejam felizes”Reprodução: Instagram
Reprodução / Instagram: @zefelipe
Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram: @zefelipe

Leia Também

O sertanejo, segurando uma xícara em formato de bota, parecia bastante entrosado com os possíveis sogros, em meio aos rumores de romance com a Boiadeira. Na sequência, Ana brincou com a cena: enquanto Zé seguia firme no café, seu melhor amigo, João Victor Cocá, já havia trocado a bebida por uma cerveja, pronto para o happy hour.

Essa não é a primeira aproximação entre as famílias. A sertaneja já conheceu Leonardo e até dividiu uma cervejinha com ele durante as gravações de “Sua Boca Mente”, parceria com Zé Felipe. Pouco depois, viajou para o Pantanal acompanhada de Leo e Poliana Rocha. Na época, os pais de Ana não puderam ir, mas parece que agora compensaram a ausência: viajaram até Londrina para finalmente se reunir com o sertanejo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost