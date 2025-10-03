Está ficando sério! Zé Felipe se encontra com os pais de Ana Castela

Café com os sogros? Zé Felipe e Ana Castela seguem alimentando os rumores de romance! Nesta sexta-feira (3/10), o artista foi à casa da cantora e aproveitou para tomar um cafezinho com Michele e Rodrigo Castela, os pais dela, com direito a uma xícara no formato da famosa bota da boiadeira. Vale lembrar que a sertaneja também já conheceu os pais do intérprete, sinal de que a relação está cada vez mais próxima.

Nos Stories do Instagram, Ana Castela mostrou a família reunida na cozinha de sua mansão em Londrina, em um clima descontraído, com pão de queijo, pão com mortadela e cafezinho. Entre os convidados estava Zé Felipe, que apareceu em bate-papo animado com os pais da cantora.

Zé Felipe se encontra com pais de Ana Castela
Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: "Que sejam felizes"
Ana Castela e Zé Felipe

O sertanejo, segurando uma xícara em formato de bota, parecia bastante entrosado com os possíveis sogros, em meio aos rumores de romance com a Boiadeira. Na sequência, Ana brincou com a cena: enquanto Zé seguia firme no café, seu melhor amigo, João Victor Cocá, já havia trocado a bebida por uma cerveja, pronto para o happy hour.

Essa não é a primeira aproximação entre as famílias. A sertaneja já conheceu Leonardo e até dividiu uma cervejinha com ele durante as gravações de “Sua Boca Mente”, parceria com Zé Felipe. Pouco depois, viajou para o Pantanal acompanhada de Leo e Poliana Rocha. Na época, os pais de Ana não puderam ir, mas parece que agora compensaram a ausência: viajaram até Londrina para finalmente se reunir com o sertanejo.