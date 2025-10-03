03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul

O equipamento esportivo receberá a Copa Rei Pelé de Futebol Master que terá início no dia 11 de outubro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão voltou a receber grande público. A Prefeitura realizou melhorias no gramado com a compactação , nivelamento e drenagem permitindo que o campo receba jogos após chuvas.

Foi trocada a cobertura da arquibancada e toda a iluminação que atualmente conta com 54 refletores com lâmpadas de 1000 volts, tornando o estádio mais iluminado da região do Juruá. Também houve melhorias nas cabines de transmissão, pintura total por fora e por dentro, assim como troca de portões.

O investimento no estádio possibilitou a realização no local,de competições esportivas como a Super Copa das Vilas, campeonatos das 1ª e 2ª divisão, Copão de seleções do Vale do Juruá, com mais de 3 mil torcedores na final no último sábado, 27. O equipamento esportivo receberá a Copa Rei Pelé de Futebol Master que terá início no dia 11 de outubro.

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, destacou os investimentos realizados no estádio.
“Hoje o Cruzeirão é o estádio mais iluminado da região do Vale do Juruá, o que foi elogiado inclusive por prefeitos de outras cidades. Então o nosso Cruzeirão está preparado para receber um grande público, como aconteceu no dia 27 de setembro com a final do Copão do Vale do Juruá com mais de 3 mil pessoas que tiveram dentro do Cruzeirão prestigiando dois grandes jogos. Vale frisar que o nosso prefeito Zequinha Lima tem muito carinho pelo esporte e promove grandes eventos para a sociedade”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost