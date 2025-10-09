09/10/2025
Estado convoca novos professores aprovados em processos seletivos da Educação; confira

Os convocados devem comparecer para a entrega dos documentos exigidos e assinatura do contrato

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado (DOE), duas novas convocações referentes a processos seletivos simplificados para contratação de professores.

As publicações estão no Diário do Estado | Foto: Reprodução

A primeira publicação, referente ao Edital nº 086 SEAD/SEE, de 8 de outubro de 2025, convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado de 2023 para entrega de documentos e assinatura de contrato. A medida atende às solicitações de reposição registradas nos Processos SEI nº 0014.004807.00452/2025-10 e nº 0014.004807.00454/2025-17, com o objetivo de suprir vagas abertas na rede estadual de ensino.

Já a segunda publicação, o Edital nº 052 SEAD/SEE/Especial, também de 8 de outubro de 2025, convoca professores aprovados em processo seletivo específico para a Educação Especial, voltado à contratação temporária por análise de títulos. O chamamento busca reforçar o quadro de profissionais que atuam no atendimento educacional especializado em escolas da rede pública estadual.

Os convocados devem comparecer para a entrega dos documentos exigidos e assinatura do contrato, conforme orientações e prazos estabelecidos nos editais disponíveis no portal do Diário Oficial do Estado do Acre.

Confira os nomes e documentos necessários:

