Estado do Rio estima receber 2 milhões de turistas estrangeiros







O estado do Rio de Janeiro prevê receber o recorde de 2 milhões de turistas estrangeiros este ano, disse nesta quarta-feira (22) o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

“A gente vive o melhor momento da história do turismo do Rio de Janeiro. No ano passado, recebemos mais de 1,5 milhão de turistas internacionais. Este ano, só até setembro, ultrapassamos a marca de 1,6 milhão de turistas internacionais”, afirmou Tutuca.

Notícias relacionadas:

Ele deu a informação durante o lançamento da cartilha Divirta-se com Segurança, que visa a orientar turistas brasileiros e estrangeiros sobre boas práticas de segurança e ampliar o trabalho de conscientização e prevenção. O material da campanha é um folder trilíngue (português, inglês e espanhol) com orientações sobre cuidados pessoais, transporte, uso de aplicativos de relacionamentos, emergências e contatos úteis.

O material será distribuído em aeroportos, rodoviárias, hotéis, quiosques da Orla Rio, atrativos turísticos e eventos, além de estar disponível em versão digital nas redes sociais da Setur-RJ e da TurisRio.

O secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, disse que é importante o combate às organizações criminosas, mas o trabalho de prevenção e conscientização dos turistas é fundamental porque pode evitar que o crime ocorra.

“A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo [Deat] vem fazendo um trabalho de combate às quadrilhas envolvendo o crime do Boa Noite, Cinderela, que é o que mais chama a atenção. Em relação a outros crimes envolvendo turistas, boa parte deles é o furto, como o de celular, que ocorre em qualquer lugar do mundo. Mais de 80% das ocorrências com turistas são crimes sem violência”, afirmou o secretário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A titular da Deat, Patrícia Alemany, reforçou a importância da cartilha.