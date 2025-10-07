07/10/2025
Estados Unidos mata membro da Al-Qaeda em ataque na Síria

Um membro da Al-Qaeda foi morto na Síria, após um ataque conduzido pelos Estados Unidos no início do mês. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7/10) pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM).

De acordo com o comando norte-americano, a operação aconteceu em 2 de outubro. A vítima da operação foi identificada como Muhammad ‘Abd-al-Wahhab al-Ahmad, membro do grupo Ansar al-Islam, filiado à Al-Qaeda.

No comunicado, militares dos EUA afirmaram que al-Ahmad era responsável por planejar ataques na Síria.

Este é mais um ataque norte-americano contra a Síria desde a queda de Bashar al-Assad, em dezembro do último ano. Desde a mudança de governo no país, o CENTCOM tem realizado inúmeras operações no território sírio, visando infraestruturas utilizadas por grupos terroristas.

