“estamos-na-fase-da-boa-vontade”,-diz-haddad-sobre-lula e trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (6/10) que a conversa entre os presidente do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, transcorreu com naturalidade e tranquilidade. Em entrevista à TV Record, o ministro ainda disse que o clima está bom e “parecia haver dos dois lados boa vontade”.

“Estamos na fase da boa vontade desde a reunião da ONU”, declarou Haddad.

Segundo o ministro, o governo tem as melhores expectativas, já que, de acordo com ele, as tarifas impostas por Trump não se justificam. Ele avaliou que espera que as coisas ocorram com tranquilidade.

“Era uma medida sem amparo. Só se devia à desinformação patrocinada para levar o governo dos Estados Unidos ao erro de imaginar que o Executivo brasileiro pudesse ter alguma incidência sobre o que estaria acontecendo”, disse em entrevista a Record.

Tarifaço e conversa entre líderes

Em agosto, Trump sancionou tarifas de 40% adicionais às taxas de 10% já vigentes contra o Brasil, totalizando uma taxa de 50% para exportações brasileiras.

A justificativa da Casa Branca para imposição de tarifas é que o Brasil seria superavitário na relação comercial com os Estados Unidos, quando, na verdade, a relação bilateral é deficitária para o lado brasileiro. Ou seja, os americanos alegam que o Brasil exporta mais do que importa, mas na realidade acontecem mais importações do que exportações.

Desde o anúncio das taxas, o governo brasileiro tem tentado negociar com a Casa Branca, mas não obteve sucesso.

Leia também

No entanto, Trump admitiu que a natureza das tarifas é de natureza política e tem interesse em disciplinar o Brasil em decorrência da “caça às bruxas” que o Brasil estaria promovendo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) viajou aos EUA para articular e dificultar as negociações entre os países.

Apesar das tentativas frustradas, os presidente se encontrara em Nova York, durante a abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na ocasião, Trump avaliou que os dois tiveram uma “boa química”. Na manhã desta segunda-feira, os presidentes se reuniram remotamente para tratar sobre o tarifaço.