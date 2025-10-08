“estamos-no-caos,-mas-podemos-nos-reequilibrar”,-ensina-monja-coen

A busca por equilíbrio em meio ao turbilhão da vida moderna é o ponto de partida do encontro que a Monja Coen vai conduzir no Metrópoles Talks, em Brasília.

Conhecida por traduzir ensinamentos budistas para o cotidiano de forma acessível e humana, a líder espiritual promete uma conversa profunda, mas também prática, voltada para quem deseja encontrar calma mesmo em tempos de caos.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, ela refletiu sobre o significado de participar do evento e sobre o tema de sua palestra, “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”. Para a religiosa, essa é uma oportunidade de compartilhar aprendizados que ajudam a transformar dores em sabedoria: “Poder comunicar ensinamentos que podem transformar sofrimentos em conhecimentos”, afirma.

A inspiração para o tema veio de uma lembrança antiga, de quando ela ainda era estudante.

“Caos não tem plural – frase que aprendi quando fazia cursinho vestibular há sessenta anos. Nunca esqueci. Estamos no caos e mesmo assim podemos nos reequilibrar a cada momento”, pontua.

O Metrópoles Talks reúne nomes que inspiram por meio de suas trajetórias e reflexões, em um espaço de troca e aprendizado. Monja Coen será uma das vozes centrais das próximas edições, levando ao público um olhar sereno e transformador sobre a vida contemporânea.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

