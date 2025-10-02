“Estamos passando por um tratamento muito grande”, diz Sabrina Sato sobre câncer do pai

Sabrina Sato passou por um momento delicado, há pouco mais de um mês, após seu pai, Omar Rahal, passar 25 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em entrevista à Quem, a apresentadora abriu o coração ao falar do câncer que foi diagnosticado no patriarca, de 76 anos.

Sabrina contou como recebeu a notícia sobre a saúde do pai. “Gravando o ‘Sua Maravilhosa’, passei por um período delicado. Um problema pessoal muito grande. Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande”, declarou.

A apresentadora, que estreou o programa “Sua Maravilhosa”, do GNT, afirmou que recebeu o carinho de sua equipe: “Recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas”, disse ela.

A artista pontuou que a relação construída nos últimos três anos com o canal foi incrível. “Me encontrei no GNT, me sinto acolhida, amada, cuidada. Desenhamos os projetos, conversamos muito, tenho amigas lá. São mulheres que sei que posso contar. É um trabalho que me sinto querida como pessoa e como profissional. Isso é tudo que precisava na minha vida”, destacou.

Nas redes sociais, Sabrina Sato chegou a contar que sua família estava enfrentando o problema de saúde do pai de forma unida. “Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento”, escreveu ela no fim de agosto.