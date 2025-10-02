02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

“Estamos passando por um tratamento muito grande”, diz Sabrina Sato sobre câncer do pai

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“estamos-passando-por-um-tratamento-muito-grande”,-diz-sabrina-sato-sobre-cancer-do-pai

Sabrina Sato passou por um momento delicado, há pouco mais de um mês, após seu pai, Omar Rahal, passar 25 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em entrevista à Quem, a apresentadora abriu o coração ao falar do câncer que foi diagnosticado no patriarca, de 76 anos.

Sabrina contou como recebeu a notícia sobre a saúde do pai. “Gravando o ‘Sua Maravilhosa’, passei por um período delicado. Um problema pessoal muito grande. Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande”, declarou.

Veja as fotos

Reprodução/@sabrinasato
Sabrina Sato e o irmão, Karin, com o pai.Reprodução/@sabrinasato
Reprodução/Instagram @sabrinasato
Sabrina Sato comenta alta hospitalar do paiReprodução/Instagram @sabrinasato
Reprodução/@sabrinasato
Família de Sabrina Sato em visita a Omar Rahal.Reprodução/@sabrinasato
Reprodução/Instagram @sabrinasato
Sabrina Sato atualiza estado de saúde do paiReprodução/Instagram @sabrinasato
Reprodução
Reprodução

Leia Também

A apresentadora, que estreou o programa “Sua Maravilhosa”, do GNT, afirmou que recebeu o carinho de sua equipe: “Recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas”, disse ela.

A artista pontuou que a relação construída nos últimos três anos com o canal foi incrível. “Me encontrei no GNT, me sinto acolhida, amada, cuidada. Desenhamos os projetos, conversamos muito, tenho amigas lá. São mulheres que sei que posso contar. É um trabalho que me sinto querida como pessoa e como profissional. Isso é tudo que precisava na minha vida”, destacou.

Nas redes sociais, Sabrina Sato chegou a contar que sua família estava enfrentando o problema de saúde do pai de forma unida. “Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento”, escreveu ela no fim de agosto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost