Estão namorando? Ana Castela define “status” do romance com Zé Felipe

O romance está no ar, e isso não tem mais como negar. Mas qual é o “status” do relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe? Em conversa exclusiva com este colunista do Metrópoles, nos bastidores de um show em São Paulo, a boiadeira respondeu se está namorando e foi só elogios ao filho de Leonardo.

“A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal”, diz.

Com brilho nos olhos para falar do amado, Ana Castela se declara:

“Realmente, o Zé sou eu de saia. E eu sou ele de calça. A gente é bobo mesmo. Somos sérios quando precisamos, mas temos nossos momentos de bobeira. Somos felizes”.

E o sogrão Leonardo?

Ainda na entrevista, Ana Castela conta como está sendo conviver com os sogros Leonardo e Poliana, e diz que ficou encantada em conhecer a Fazenda Talismã.

“Foi maravilhoso [conhecer o Leonardo]. A primeira vez que eu vi o Leo já bateu. Ele é muito gente como a gente. E ele não tem frescura. Cheguei na casa dele e ele já me serviu tomate com sal. E ele gosta com sal…, viu? Foi muito legal. A vibe bateu. Com a Poli também. A Poli é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa super querida. Vou te falar: é uma casa que quando você vai você tem vontade de voltar mais vezes.”

Novas músicas com Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe lançaram recentemente a parceria em “Sua Boca Mente”, que agradou aos fãs. Essa, no entanto, não será a única música que os dois vão lançar juntos.

“Nós tínhamos outra música para ser lançada, mais verão. Acabou que não deu certo porque acho que não combinaria muito agora. Queremos lançar um pouco mais pra frente. E ele acabou me mandando essa música e eu falei: ‘Nossa, que música legal. Me manda a letra para eu aprender, que quando você lançar eu já vou ter aprendido e gravo um vídeo cantando’. Aí ele falou assim: ‘Você quer gravar comigo?’. E eu aceitei na hora. Ele já estava na pegada country e eu também, acho que vai combinar muito e bater esse feat.”

A boiadeira entrega que a parceria musical veio antes do relacionamento, e dá detalhes: O pessoal gostou e obviamente gostaram porque saiu um ‘trelele’ que o pessoal gosta. A música está indo muito bem, está super bonita. Shania Twain não tem o que falar sobre ela. É uma referência no meio da música”.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela.

Ana Castela e Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe

Zé Felipe e Ana Castela

‘Me chamam de criança, né?’

Ana Castela é muito brincalhona em seus vídeos nas redes sociais. Mas, na hora de falar sério, ela também garante que sabe falar. Durante a entrevista, em desabafo, a artista rebate algumas críticas que recebe:

“Muito engraçado que muitas pessoas me chamam de criança pela internet, não é mesmo? Mas elas não veem o que a gente faz aqui. Só enxergam as nossas brincadeiras, os meus dias de folga. Quando a gente está no trabalho é coisa séria, não é fácil. Precisei amadurecer muito em questão de música, e de pessoa também. Acontece muita coisa no mundo dos artistas, no mundo da música”.

Ao falar de amadurecimento, a boiadeira comemora mais uma indicação ao Grammy Latino: “Estar mais uma vez no Grammy Latino com um álbum que eu ajudei a fazer, que eu ajudei a escrever, pra mim está sendo muito emocionante. Fico muito feliz. Meus pais também ficam muito felizes. E agora ser em Las Vegas é bom demais.”