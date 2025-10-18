“Estará sempre conosco”, diz Gilberto Gil ao homenagear Preta em turnê

O cantor Gilberto Gil homenageou Preta Gil no encerramento da turnê Tempo Rei, em São Paulo, neste sábado (18/10), após o público entoar o nome da artista, que faleceu em julho, vítima de um câncer no intestino.

Em abril, os dois haviam se apresentado juntos no mesmo palco com a música Drão — canção de significado especial para ambos, porque foi feita pelo cantor para a mãe dela —, marcando a última vez em que pai e filha dividiram palco, já durante o período em que Preta enfrentava o tratamento.

“É uma questão que não foi resolvida ainda propriamente pela humanidade, apesar de as religiões, quase todas elas, adotarem a proposta de que ‘[a vida] continua’ [em outro plano] lá, por cima”, brincou Gil.

O cantor prosseguiu: “Outros dizem até [que], para aqueles que não se comportaram muito bem na Terra, continua por baixo. Mas, enfim, Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, já esteve. E, no ter estado conosco, estará sempre conosco”.

Preta morreu após uma longa batalha contra o câncer. Ela havia sido diagnosticada com adenocarcinoma — um tumor maligno que pode acometer órgãos como pulmões, intestino, mama, próstata e estômago — em janeiro de 2023, depois de procurar o hospital ao sentir um incômodo abdominal.

A artista iniciou o tratamento na semana seguinte e, em dezembro do mesmo ano, comemorou a cura e o fim das sessões. No entanto, em agosto de 2024, Preta anunciou a volta da doença, desta vez em outras partes do corpo.