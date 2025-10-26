Estas são as 7 melhores frutas para emagrecer, segundo um nutrólogo

Por mais que frutas sejam saudáveis, existem aquelas que podem ser melhores que outras, a depender do seu objetivo. No caso de quem segue uma dieta de emagrecimento à risca, por exemplo, não é toda fruta que pode ser acrescentada na alimentação.
Neste caso, o ideal é optar por aquelas que têm baixas calorias. Se você não sabe quais são, fique tranquila!
Confira algumas das frutas com baixas calorias para comer sem medo de furar a dieta:
Limão: 29 calorias em 100g
“O limão sozinho não é capaz de emagrecer. Mas ele é um importante coadjuvante na desintoxicação do organismo, por possuir fibras alimentares em sua composição. Isso ajuda na saciedade, favorecendo o processo digestivo”, revela o nutrólogo Fernando Cerqueira, especialista em emagrecimento e performance.
Melão: 34 calorias em 100g
O melão tem uma boa quantidade de betacaroteno e é repleto de vitamina C, nutriente que fortalece o sistema imune. Ou seja, ajuda no combate a doenças e infecções.
Morango: 36 calorias em 100g
O morango é outra fruta ótima para quem está de dieta. “As substâncias encontradas no morango, principalmente as proteínas, fibras e gorduras boas, causam efeito de saciedade ao serem consumidas. Com isso, auxiliam na inibição de outros alimentos”, conta Cerqueira.
