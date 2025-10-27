Este é o segredo para um cabelo loiro forte e saudável, segundo expert

Manter o loiro bonito, saudável e com brilho não é tarefa simples. Quem escolhe clarear os fios sabe: junto com o tom dos sonhos, vem uma rotina de cuidados quase obrigatória. “O cabelo loiro é mais sensível. A oxidação, o sol e até os metais pesados da água comprometem a cor e a saúde dos fios”, explica o hair stylist David Carvalho.
Segundo o especialista, o segredo está em criar uma rotina de tratamento que proteja e preserve o pigmento. “É fundamental investir em um bom kit de manutenção da cor, finalizadores com proteção térmica e solar e produtos de alta performance, especialmente para quem lava o cabelo todos os dias”, orienta.
Os cabelos loiros e descoloridos são os que mais sofrem com o uso excessivo de ferramentas de calor
Crie uma rotina de cuidados com produtos específicos para o seu tom de loiro para que o resultado do salão permaneça
Para ter um bom resultado, deve-se deixar os hidratantes pelo tempo recomendado nos rótulos
O perigo da oxidação
A oxidação é um dos maiores vilões do loiro — e pode ser causada por fatores que passam despercebidos no dia a dia. “Lavagens excessivas, o fundo de clareamento do cabelo, o uso constante de ferramentas quentes e a falta de produtos com boa carga hidrolipídica aceleram o processo oxidativo”, explica Carvalho.
O resultado? Fios desbotados, quebradiços e com aquele indesejado tom amarelado. A dica do expert é clara: menos é mais. “Lavar o cabelo dia sim, dia não — de três a quatro vezes por semana — é o ideal”, recomenda.
A ordem certa faz diferença
Além da frequência, a sequência dos produtos durante a lavagem interfere diretamente na recuperação dos fios. David orienta seguir quatro etapas simples, mas fundamentais:
- Shampoo
- Máscara
- Condicionador
- Finalizadores
“Quando respeitamos essa ordem, garantimos que o cabelo receba o tratamento completo, da limpeza profunda à proteção final”, explica.
Dica importante: invista em produtos profissionais que mantenham a cor vibrante por mais tempo e garantam a saúde dos fios loiros
A beleza do loiro vem do cuidado
Manter um loiro vibrante e saudável exige constância — e escolhas inteligentes. “Nenhum cabelo fragilizado ou sensibilizado consegue segurar pigmento, por melhor que seja a coloração”, afirma o profissional.
Para ele, a beleza dos fios vai além da cor: é o reflexo de uma rotina bem cuidada, de dentro para fora. “Cabelo bonito é cabelo tratado todos os dias. O loiro, então, exige ainda mais carinho”, conclui.