Este tipo de cama otimiza o espaço e garante boas noites de sono; veja

Escolher uma boa cama é essencial para promover um descanso reparador. Entre as diferentes opções no mercado, as camas multifuncionais viraram tendência por otimizar o espaço e garantir boas noites de sono.

Leia também

De acordo com o arquiteto Cauê Cordeiro, as camas multifuncionais desempenham mais de uma função e são bem úteis em projetos mais compactos, ou seja, em ambientes menores, com escassez de espaço. Estes móveis incluem gavetas, baús ou objetos que aproveitam cada centímetro do lugar.

“Há modelos com baú, que são mais comuns, outros com escrivaninha embutida e também beliches que costumam vir com armário integrado. A ideia é aproveitar a estrutura da cama como espaço extra de armazenamento”, afirma o arquiteto formado pela Universidade de Brasília (UnB) ao Metrópoles.

Cama com baú é um exemplo do modelo multifuncional

Se o espaço for ainda menor, é possível optar por camas retráteis, que ficam embutidas na parede, ou sofá cama, afirma Cauê Cordeiro. “Essas opções são muito usadas em kitnet, quando a pessoa mora sozinha. Podem ser bem úteis”.

Vantagens

A otimização do espaço e o armazenamento extra estão entre os principais atrativos das camas multifuncionais. Segundo o arquiteto Cauê Cordeiro, elas costumam ser mais procuradas em ambientes com metragem reduzida, como kitnets e apartamentos pequenos.

“A dica para escolher o tipo de cama multifuncional ideal é pensar na sua demanda. O que você está tentando suprir? Porque se for uma demanda de espaço, por exemplo, o sofá cama ou a cama retrátil podem ser úteis. Agora, se for de armazenamento, pode ser a cama baú que vem com o armário do lado”, finaliza.