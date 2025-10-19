Esteatose: o que é a gordura no fígado, quais os riscos e como tratar

Apesar do nome difícil, a esteatose hepática está presente na vida de cerca de 30% da população mundial. A doença é causada por acúmulos de gordura no fígado superiores a 5% da massa do órgão. Embora muita gente a trate como um mal menor, a esteatose aumenta o risco de cirrose, diabetes e até de câncer no fígado.

O fígado exerce funções vitais no organismo. Ele filtra o sangue, elimina toxinas, regula a coagulação, metaboliza gorduras e medicamentos, além de produzir proteínas. Quando a gordura se acumula em excesso nesse órgão, essas funções ficam comprometidas.

Em estágios iniciais, a condição é silenciosa. Mas, se não for tratada, pode evoluir para doenças graves. É apenas nestes quadros que aparecem os sintomas: o paciente pode apresentar dor no lado direito do abdômen, fadiga, olhos amarelados e aumento do volume abdominal.

“Por não causar sintomas, muitos não buscam ajuda. É uma epidemia silenciosa que precisa ser enfrentada. Cerca de 25% dos pacientes com esteatose evoluem para hepatite por gordura e, depois, para fibrose ou cirrose. Também há risco de desenvolverem carcinoma hepatocelular, o câncer de fígado”, alerta Bianca Della Guardia, hepatologista e coordenadora clínica do Transplante de Fígado da Rede D’Or.

O que é gordura no fígado?

Esteatose associada ao câncer hepático

A Comissão Lancet sobre câncer de fígado apontou em um estudo publicado em agosto que 60% dos casos da doença (o terceiro tipo de tumor mais fatal do mundo) podem ser evitados com o controle de fatores de risco, incluindo a esteatose.

“A forma grave da gordura no fígado, a MASH, é hoje uma das causas que mais crescem entre os cânceres hepáticos”, observa o oncologista Ramon Andrade de Mello, da High Clinic Brazil.

A projeção da comissão indica que os casos de câncer de fígado ligados à esteatose devem aumentar em 11% até 2050.

“O aumento da gordura hepática está ligado diretamente ao estilo de vida moderno, com dietas pobres e sedentarismo. É preciso agir agora para evitar que essa condição continue avançando”, conclui Ramon.

Câncer no fígado é uma espécie de tumor maligno e, muitas vezes, bastante agressivo, que se origina nas células que formam o fígado, como hepatócitos, canais biliares ou vasos sanguíneos

Entre os fatores que podem aumentar o risco do câncer de fígado estão: cirrose hepática, gordura no fígado ou uso de anabolizantes

Os sintomas costumam surgir nos estágios mais avançados da doença, e incluem dor no abdômen, inchaço da barriga, enjoo, perda do apetite e de peso, sem causa aparente, cansaço excessivo e olhos amarelados

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de fígado foi o sexto tipo da doença que mais matou homens no Brasil, em 2020. Entre as mulheres, foi o sétimo

O câncer de fígado costuma ser identificado através de exames como o ultrassom ou tomografia, capazes de detectar um ou mais nódulos na região

O tratamento é feito com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, a depender do tamanho e da gravidade de cada caso, e as chances de cura são maiores quando o tumor é identificado precocemente, assim como em qualquer outro tipo de câncer

Segundo o Inca, “quando o tumor está restrito a uma parte do fígado (tumor primário), a remoção cirúrgica é o tratamento mais indicado. Assim como no caso dos tumores hepáticos metastáticos, em que a lesão primária foi ressecada ou é passível de ser ressecada de maneira curativa”

Quando já não é possível alcançar a cura do câncer no fígado, no entanto, o tempo de sobrevida é de aproximadamente 5 anos, mas esse valor pode variar de acordo com o grau de desenvolvimento da doença e outras doenças do paciente

Diagnóstico precoce é fundamental

A doença está associada a fatores metabólicos, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e colesterol alto. “Pacientes magros também podem apresentar a condição, especialmente quando há predisposição genética”, acrescenta Bianca.

Mesmo sem sintomas, o acúmulo de gordura pode ser identificado por ultrassonografia abdominal ou por exames de sangue que avaliam enzimas hepáticas.

A hepatologista da Rede D’Or São Luiz recomenda incluir esses testes nos check-ups anuais, principalmente entre pessoas com fatores de risco.

A sensibilidade do ultrassom é limitada para graus leves e em pacientes obesos, casos em que é necessária a ressonância magnética.

Em situações mais complexas, exames como elastografia (procedimento que utiliza o ultrassom para medir a elasticidade do fígado) ou biópsia ajudam a medir a fibrose e avaliar o estágio da doença.

“Ao detectar alterações, o acompanhamento com especialista é essencial para evitar complicações”, explica Bianca.

Nos casos crônicos, a progressão da esteatose pode levar a insuficiência hepática e até à necessidade de transplante. Por isso, o diagnóstico precoce ainda é a forma mais eficaz de prevenir complicações graves.

Mudança de hábitos é parte do tratamento

O tratamento tem como base a adoção de um estilo de vida saudável. A reeducação alimentar, a prática de exercícios e o controle de doenças metabólicas são pilares para a recuperação do fígado. “A perda de mais de 10% do peso corporal já pode reverter inflamações e reduzir a fibrose, principal evolução negativa da doença”, explica o hepatologista Marcio Dias de Almeida, da Rede D’Or.

Medicamentos são indicados apenas em casos específicos. A FDA, agência de saúde dos Estados Unidos, aprovou recentemente a primeira droga voltada ao tratamento da esteatose metabólica avançada, usada junto a dieta equilibrada e atividade física.

Especialistas defendem que o controle do peso, a alimentação balanceada e a redução do consumo de álcool são medidas simples, mas capazes de mudar o panorama da doença.

