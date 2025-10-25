Estes são os 4 signos mais narcisistas, segundo a astrologia

Na vastidão do cosmos, os signos do zodíaco têm o poder de nos revelar traços profundos de personalidade. Mas e se explorássemos um aspecto menos iluminado? Prepare-se para explorar um território menos conhecido enquanto descobrimos os signos do zodíaco que podem ter traços narcisistas.
Leia também
-
Paixões proibidas: 5 signos que não resistem a amores impossíveis
-
Astros alertam: 4 signos terão mudanças drásticas no amor e no dinheiro
-
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira (24/10); veja
-
Três signos que precisam lidar melhor com colegas de trabalho
O narcisismo
Enquanto nos deleitamos com as belezas dos signos astrológicos, é essencial lembrar que cada um carrega uma gama completa de traços humanos. Assim, entre a luz e a sombra, o narcisismo, um traço que combina um amor excessivo por si mesmo com uma falta de empatia, pode se manifestar de maneiras diferentes em cada signo.
13 imagensFechar modal.1 de 13
Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano
Alto Astral / Reprodução 2 de 13
O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança
Arte/Metrópoles 3 de 13
Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir
Arte/Metrópoles 4 de 13
O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente
Arte/Metrópoles 5 de 13
Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções
Arte/Metrópoles 6 de 13
Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade
Arte/Metrópoles 7 de 13
Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados
Arte/Metrópoles 8 de 13
O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza
Arte/Reprodução 9 de 13
O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente
Arte/Metrópoles 10 de 13
Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade
Arte/Metrópoles 11 de 13
Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária
Arte/Metrópoles 12 de 13
Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva
Arte/Metrópoles 13 de 13
Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções
Arte/Reprodução
Mas quais deles possuem um ego mais inflado? Vamos explorar de fato esse aspecto intrigante do zodíaco!
Signos mais narcisistas
Leão
Leão é conhecido por sua autoconfiança e por sua necessidade de brilhar. Além disso, sua vaidade é como uma armadura dourada que esconde suas inseguranças. Embora essa autoconfiança possa ser inspiradora, Leão também pode se perder na busca por atenção e admiração, tornando-se excessivamente preocupado com sua própria imagem.
Continue lendo no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.