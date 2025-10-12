Estêvão assume protagonismo e é artilheiro na era Ancelotti; confira

Na última sexta-feira (10/10), a Seleção Brasileira visitou a Coreia do Sul e enfrentou os donos da casa. A Amarelinha goleou por 5 x 0, com gols marcados por Estêvão (duas vezes), Rodrygo (duas vezes) e Vinicius Júnior. Jovem atacante do Chelsea, Estêvão vive boa fase após chegada de Carlo Ancelotti no Brasil.

PRIMEIRA ETAPA CONCLUÍDA COM SUCESSO! A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 nesta sexta-feira (10), em uma belíssima atuação no Estádio da Copa do Mundo de Seul, com gols de Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vinicius Jr. Agora é focar no próximo destino: Japão! … pic.twitter.com/uiaIzw1ePP — brasil (@CBF_Futebol) October 10, 2025

O técnico italiano chegou à Seleção Brasileira em junho durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde que Ancelotti assumiu o Brasil, Estêvão ganhou oportunidades na Amarelinha. Em cinco partidas, o atacante esteve presente em quatro delas, ficando de fora apenas diante do Paraguai.

E o atacante soube aproveitar as oportunidades, convertendo gols e ganhando a confiança do comandante italiano. Estêvão é artilheiro na era Ancelotti, com três gols marcados. O primeiro deles foi diante do Chile, pelas Eliminatórias. Depois, ele marcou duas vezes no amistoso diante da Coreia do Sul.

Partidas de Estêvão pela Seleção Brasileira

Equador 0 x 0 Brasil – Eliminatórias

Brasil 3 x 0 Chile – Eliminatórias

Bolívia 1 x 0 Brasil – Eliminatórias

Coreia do Sul 0 x 5 Brasil – Amistoso

O jovem jogador pode ganhar mais uma oportunidade com Ancelotti nesta terça-feira (14/10), às 7h30 (horário de Brasília). A Seleção Brasileira visita o Japão, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio, para mais um amistoso na Data Fifa.