Estêvão, do Chelsea e da Seleção, é finalista do Golden Boy 2024

estevao,-do-chelsea-e-da-selecao,-e-finalista-do-golden-boy-2024

Craque do Chelsea e destaque da Seleção Brasileira, Estêvão está entre os finalistas do Golden Boy 2024, prêmio concedido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia.

Aos 18 anos, o brasileiro aparece na lista ao lado de jovens talentos como Arda Güler, do Real Madrid, e Désiré Doué, do PSG, autor de dois gols na final da Champions League.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @chelsea
Estevão marca primeiro gol com a camisa do ChelseaReprodução/Instagram: @chelsea
Reprodução/REUTERS/David Klein
Estêvão marcou nos acréscimos o gol da vitória do Chelsea sobre o LiverpoolReprodução/REUTERS/David Klein
Cesar Greco/Palmeiras
Partida marcou a despedida de Estêvão, que vai justamente para o Chelsea.Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Estevão na partida diante do Inter Miami no Mundial de ClubesFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Negociado com o Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões), Estêvão só se apresentou ao clube inglês após o Mundial de Clubes. Pela Seleção, o atacante vive fase artilheira sob o comando de Ancelotti e marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul.

Além do brasileiro, nomes como Pau Cubarsí (Barcelona), Franco Mastantuono (Real Madrid) e Jorrel Hato (Chelsea) também aparecem entre os indicados. O atual vencedor, Lamine Yamal, do Barcelona, ficou fora da disputa por já ter conquistado o prêmio no ano passado.

Lista completa de finalistas

  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG)
  • Arda Güler (Real Madrid)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Ethan Nwaneri (Arsenal)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Geovany Quenda (Sporting)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Leny Yoro (Manchester United)
  • Senny Mayulu (PSG)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)
  • Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
  • Victor Froholdt (Porto)
  • Lucas Bergvall (Tottenham)
  • Archie Gray (Tottenham)
  • Mamadou Sarr (Strasbourg)

