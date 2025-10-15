Estêvão, do Chelsea e da Seleção, é finalista do Golden Boy 2024

Craque do Chelsea e destaque da Seleção Brasileira, Estêvão está entre os finalistas do Golden Boy 2024, prêmio concedido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia.
Aos 18 anos, o brasileiro aparece na lista ao lado de jovens talentos como Arda Güler, do Real Madrid, e Désiré Doué, do PSG, autor de dois gols na final da Champions League.
Negociado com o Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões), Estêvão só se apresentou ao clube inglês após o Mundial de Clubes. Pela Seleção, o atacante vive fase artilheira sob o comando de Ancelotti e marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul.
Além do brasileiro, nomes como Pau Cubarsí (Barcelona), Franco Mastantuono (Real Madrid) e Jorrel Hato (Chelsea) também aparecem entre os indicados. O atual vencedor, Lamine Yamal, do Barcelona, ficou fora da disputa por já ter conquistado o prêmio no ano passado.
Lista completa de finalistas
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Arda Güler (Real Madrid)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri (Arsenal)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Geovany Quenda (Sporting)
- Estêvão (Chelsea)
- Leny Yoro (Manchester United)
- Senny Mayulu (PSG)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt (Porto)
- Lucas Bergvall (Tottenham)
- Archie Gray (Tottenham)
- Mamadou Sarr (Strasbourg)
