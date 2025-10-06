“Estêvão é Decisivo!”: Chelsea ironiza apelido criado por rivais do Palmeiras

O Chelsea utilizou as redes sociais para exaltar o brasileiro Estêvão após a vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, no último sábado (4/10), em Stamford Bridge. O camisa 41 marcou nos acréscimos o gol que decidiu o clássico, levando a torcida ao delírio.

Na postagem, o clube londrino fez referência ao apelido “Cuiabá Man”, criado por rivais do Palmeiras durante a passagem do atacante pelo futebol brasileiro. A imagem publicada mostra o jovem comemorando o triunfo contra os Reds, com a expressão riscada e substituída por “Liverpool Man”. A legenda acrescenta: “O meme acabou rápido por aqui, Estêvão é Decisivo!”, em tom de brincadeira.

O apelido surgiu nas redes sociais entre 2023 e 2025, quando Estêvão ainda atuava pelo Palmeiras. Apesar do destaque e de ser considerado um dos principais talentos do país, o jogador enfrentava críticas de torcedores adversários, que ironizavam suas atuações mais expressivas contra equipes de menor peso, como o Cuiabá, enquanto cobravam maior protagonismo em confrontos decisivos.

O post oficial do Chelsea surpreendeu torcedores brasileiros, que reagiram nos comentários ao fato de o clube ter adotado a piada para valorizar o desempenho do ex-palmeirense. Com a vitória sobre o Liverpool, Estêvão soma agora uma assistência e o primeiro gol com a camisa dos Blues em nove partidas oficiais.

A rápida adaptação tem garantido espaço no elenco comandado por Enzo Maresca, que aposta em uma base jovem e promissora. O bom momento na Inglaterra também se reflete no cenário internacional: o atacante foi novamente convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos compromissos da Data Fifa de outubro.

