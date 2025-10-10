Estêvão entra para lista que tem Pelé como protagonista. Confira

10/10/2025
A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 x 0 nesta sexta-feira (10/10) em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Estêvão marcou duas vezes e se tornou o jogador mais jovem a fazer dois gols em um jogo do Brasil desde 1961. A marca pertencia a Coutinho, parceiro de Pelé.

O jogador está com 18 anos, 5 meses e 16 dias e está em uma lista que tem Pelé como recordista. O recorte do Rei do Futebol é ainda mais impressionante: ele aparece no ranking em várias oportunidades quando tinha apenas 17 anos.

Estêvão vive a melhor fase da carreira. O jovem atacante do Chelsea e da Seleção Brasileira vem conquistando espaço no clube inglês e tornou-se o artilheiro da era Carlo Ancelotti com o time nacional.

Ao balançar as redes duas vezes no amistoso contra a Coreia do Sul, Estêvão tornou-se o artilheiro da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. O camisa 20 tem três gols marcados desde que o italiano iniciou seus trabalhos com o time nacional. A outra vez que marcou foi na partida contra o Chile, no último jogo do Brasil antes dos amistosos.

