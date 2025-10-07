Estêvão tem números melhores que concorrentes no Chelsea. Compare

Estêvão vive bom começo no Chelsea. O atacante ganhou bons minutos desde que chegou ao clube inglês e está, cada vez mais, com espaço no time principal.
Até o momento, Estêvão fez um gol em nove jogos. No entanto, o tento teve caráter decisivo. Ele marcou aos 95 minutos e deu a vitória aos Blues em clássico contra o Liverpool. Além disso, ele também distribuiu uma assistência.
O jogador tem o carinho da torcida do time treinado por Enzo Maresca. Em campo, Estêvão tem números melhores que os outros pontas do elenco.
Estêvão x pontas do Chelsea
Estêvão
9 jogos (4 titular)
341 minutos (média de 37 minutos por jogo)
1 gol
1 assistência
170,5 minutos para participar de um gol
Pedro Neto
10 jogos (9 titular)
690 minutos (média de 69 minutos por jogo)
1 gol
1 assistência
345 minutos para participar de um gol
Garnacho
5 jogos (3 titular)
228 minutos (45,6 minutos por jogo)
0 gols
0 assistências
Jamie Bynoe-Gittens
7 jogos (3 titular)
259 minutos (média de 37 minutos por jogo)
0 gols
0 assistências
Gol contra o Liverpool
Aos 50 minutos da etapa final, Cucurella recebeu na esquerda e cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e chegou a Estêvão que, de carrinho, mandou a bola para as redes. Este foi o primeiro gol do atleta brasileiro na Premier League. Assista:
Foi o primeiro gol de Estêvão pelo Chelsea.
Estêvão fez o gol da vitória aos 95 minutos.