07/10/2025
Estêvão tem números melhores que concorrentes no Chelsea. Compare

estevao-tem-numeros-melhores-que-concorrentes-no-chelsea.-compare

Estêvão vive bom começo no Chelsea. O atacante ganhou bons minutos desde que chegou ao clube inglês e está, cada vez mais, com espaço no time principal.

Até o momento, Estêvão fez um gol em nove jogos. No entanto, o tento teve caráter decisivo. Ele marcou aos 95 minutos e deu a vitória aos Blues em clássico contra o Liverpool. Além disso, ele também distribuiu uma assistência.

O jogador tem o carinho da torcida do time treinado por Enzo Maresca. Em campo, Estêvão tem números melhores que os outros pontas do elenco.

Estêvão x pontas do Chelsea

Estêvão
9 jogos (4 titular)
341 minutos (média de 37 minutos por jogo)
1 gol
1 assistência
170,5 minutos para participar de um gol

Pedro Neto
10 jogos (9 titular)
690  minutos (média de 69 minutos por jogo)
1 gol
1 assistência
345 minutos para participar de um gol

Garnacho
5 jogos (3 titular)
228 minutos (45,6 minutos por jogo)
0 gols
0 assistências

Jamie Bynoe-Gittens
7 jogos (3 titular)
259 minutos (média de 37 minutos por jogo)
0 gols
0 assistências

Gol contra o Liverpool

Aos 50 minutos da etapa final, Cucurella recebeu na esquerda e cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e chegou a Estêvão que, de carrinho, mandou a bola para as redes. Este foi o primeiro gol do atleta brasileiro na Premier League. Assista: 

Estevao you are him!!

These scenes! pic.twitter.com/o1tYdNaDJa

— Charlie Patrick (@charliepatrick0) October 4, 2025

5 imagensFoi o primeiro gol de Estêvão pelo Chelsea.Estêvão fez o gol da vitória aos 95 minutos.Fechar modal.1 de 5

Com gol decisivo de Estêvão, Chelsea bate Liverpool por 2 x 1

Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images2 de 5

Robin Jones/Getty Images3 de 5

Robin Jones/Getty Images4 de 5

Foi o primeiro gol de Estêvão pelo Chelsea.

James Gill – Danehouse/Getty Images5 de 5

Estêvão fez o gol da vitória aos 95 minutos.

