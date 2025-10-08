08/10/2025
Estêvão vê disputa no ataque da Seleção Brasileira como motivação

Em boa fase no Chelsea, Estêvão chega com moral na disputa por uma vaga no ataque da Seleção Brasileira. Dos quatro jogos com Carlo Ancelotti na Canarinho, o jovem foi titular em dois deles e espera manter a posição de destaque nos amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão.

No entanto, esta convocação contou com retornos de Vini Jr. e Rodrygo. O jogador do Chelsea vê a disputa como motivação e elogiou o nível dos companheiros que concorrem por posição.

São jogadores de alta qualidade e claro que a disputa é muito grande por tudo o que a Seleção representa, o nível é muito alto no ataque. Vejo como uma motivação para que eu evolua cada vez mais no futebol e esteja aqui com mais frequência. É uma forma de evoluir cada vez mais para me firmar e ir para a Copa do Mundo”, disse Estêvão.

 

O ex-Palmeiras está com o time nacional para os amistosos contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/8), e contra o Japão, no dia 14 do mesmo mês.

