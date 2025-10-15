Estilista Natalie Klein, dona da marca NK Store, processa pai idoso para reduzir herança de irmãos

A estilista Natalie Klein Duek, dona da marca NK Store e esposa do fundador da grife Forum, Tufi Duek, está abrindo uma batalha judicial contra o próprio pai, Michael Klein, de 75 anos. Michael é filho do fundador da Casas Bahia, Samuel Klein. Na prática, segundo duas fontes ouvidas pelo portal, trata-se de uma “disputa em vida” pela herança do pai.

Michael foi responsável pela reconquista do controle da Casas Bahia para a família Klein, após a venda para Abílio Diniz, mas foi derrubado do comando da empresa por Natalie. Em 2020, a filha usou suas ações doadas pelo avô Samuel para eleger o irmão Raphael Klein para o cargo do pai, de presidente do conselho de administração.

Desde então, apesar da discrição de todos os envolvidos, a relação familiar praticamente deixou de existir. A gota d’água para Natalie e Raphael teria sido o nascimento do segundo par de gêmeos do segundo casamento de Michael Klein, em 2016.

Divorciado da mãe de Natalie e Raphael desde 1984, Michael casou-se novamente nos anos 2000. Em 2013 nasceram os primeiros gêmeos e, em 2016, o segundo par. Ou seja, em um espaço de três anos, Natalie e Raphael viram sua fatia da herança ser reduzida de 50% para 16,7% cada. Isso sem considerar que, sob ataque dos filhos mais velhos, todos ao redor da família imaginam que o patriarca tenha feito um testamento para, legalmente, reduzir a herança de Natalie e Raphael para 8,3% cada.

Segundo uma fonte próxima da família, os irmãos “NK e RK”, como são conhecidos, adotaram uma estratégia de conflito com o pai, tentando esvaziar o patrimônio dele antes de sua morte.

“Armadilha processual”

Natalie e Raphael são sócios do pai e dos novos irmãos nas empresas da família porque já receberam um adiantamento da herança de Michael, diretamente do avô. “Isso permite que eles processem Michael como acionistas minoritários e votem contra o pai em assembleias, tentando dificultar a gestão dos negócios”, afirma essa fonte.

Foi exatamente na condição de sócios minoritários que as empresas de NK e RK, ambas representadas por Natalie Klein, abriram uma ação contra Michael pela venda de um pacote de galpões para um fundo de investimentos. A estilista levantou a suspeita de que o pai teria vendido os imóveis por um preço abaixo do mercado.

A mera sugestão de fraude pela primeira filha teria deixado Michael profundamente abalado. Foi o pai quem financiou em segredo, até recentemente, o crescimento da NK Store.

Se teve sucesso no primeiro ataque ao patrimônio do pai, tirando-o do comando das Casas Bahia, o mesmo não vem ocorrendo nesta briga ligada aos galpões. Em julho, três desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo concluíram de forma unânime que o processo movido por Natalie contra o pai era uma “armadilha processual”.

Discreta no mundo dos negócios, mas nome constante nas rodas da moda e da alta sociedade, Natalie criou a NK Store no início dos anos 2000 e trouxe grifes renomadas para o país, como Stella McCartney e Isabel Marant.