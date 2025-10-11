estilo-brasil:-fagner-cria-ponte-sonora-entre-o-nordeste-e-o-mundo

A discografia de Fagner é vasta, com mais de 30 álbuns, mas o período que se inicia em 1977, quando o artista aportou na gravadora CBS, é marcado por uma importante consolidação artística. O quarto álbum da carreira, “Orós” (1977), é considerado um disco “cultuado” que reflete a capacidade de misturar o regional com o experimental.

Intitulado com o nome da pequena cidade do centro-sul do Ceará que Fagner adotou como natal, o disco promoveu um “mergulho num Nordeste mais profundo”, mas com uma ambição sonora de levá-lo para o mundo. “Orós” é notável pela maneira como alia forró, jazz e psicodelia.

Para alcançar essa sonoridade experimental e popular, Fagner contou com a colaboração de instrumentistas de vanguarda.

A lista de músicos que participaram de “Orós” é estelar, incluindo Hermeto Pascoal, Robertinho de Recife, Dominguinhos, Itiberê Zwarg, Paulinho Braga, Nivaldo Ornelas e Márcio Montarroyos.

Entre as faixas de destaque do álbum estavam “Cebola cortada” (Clodô/ Petrúcio Maia) e “Flor da paisagem” (Robertinho do Recife/ Fausto Nilo).

Curiosamente, faixas como “Acalanto para um punhal” e uma nova versão de “Flor da paisagem” foram incluídas como faixas bônus nas reedições, mostrando a interconexão do artista com o movimento musical da época.

Enquanto o álbum anterior, “Ave noturna” (1975), ficou “meio perdido” entre a estreia e o sucesso na CBS, “Orós” marcou o início de uma fase que, por conselho de Roberto Carlos, buscou músicas com maior apelo popular.

Apesar dessa busca por hits, como “Revelação” (lançada no álbum seguinte, “Eu canto”, 1978), Fagner manteve a sofisticação instrumental e a profundidade poética, características que devem ser resgatadas na apresentação no Festival Estilo Brasil.

O evento tem realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital