estilo-brasil:-fagner-cria-ponte-sonora-entre-o-nordeste-e-o-mundo

A discografia de Fagner é vasta, com mais de 30 álbuns, mas o período que se inicia em 1977, quando o artista aportou na gravadora CBS, é marcado por uma importante consolidação artística. O quarto álbum da carreira, “Orós” (1977), é considerado um disco “cultuado” que reflete a capacidade de misturar o regional com o experimental.
Intitulado com o nome da pequena cidade do centro-sul do Ceará que Fagner adotou como natal, o disco promoveu um “mergulho num Nordeste mais profundo”, mas com uma ambição sonora de levá-lo para o mundo. “Orós” é notável pela maneira como alia forró, jazz e psicodelia.
Para alcançar essa sonoridade experimental e popular, Fagner contou com a colaboração de instrumentistas de vanguarda.
A lista de músicos que participaram de “Orós” é estelar, incluindo Hermeto Pascoal, Robertinho de Recife, Dominguinhos, Itiberê Zwarg, Paulinho Braga, Nivaldo Ornelas e Márcio Montarroyos.
Entre as faixas de destaque do álbum estavam “Cebola cortada” (Clodô/ Petrúcio Maia) e “Flor da paisagem” (Robertinho do Recife/ Fausto Nilo).
Curiosamente, faixas como “Acalanto para um punhal” e uma nova versão de “Flor da paisagem” foram incluídas como faixas bônus nas reedições, mostrando a interconexão do artista com o movimento musical da época.
Leia também
-
Martinho da Vila: o compasso sereno do samba chega a Brasília
-
Lô Borges no Estilo Brasil: a voz mineira que chegou ao Arctic Monkeys
Enquanto o álbum anterior, “Ave noturna” (1975), ficou “meio perdido” entre a estreia e o sucesso na CBS, “Orós” marcou o início de uma fase que, por conselho de Roberto Carlos, buscou músicas com maior apelo popular.
Apesar dessa busca por hits, como “Revelação” (lançada no álbum seguinte, “Eu canto”, 1978), Fagner manteve a sofisticação instrumental e a profundidade poética, características que devem ser resgatadas na apresentação no Festival Estilo Brasil.
O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, com patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal; e realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital