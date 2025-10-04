04/10/2025
Estilo Brasil: Martinho da Vila é sinônimo de Unidos de Vila Isabel

A dedicação de Martinho da Vila à Unidos de Vila Isabel começou em 1965, e a história da escola se confunde com a trajetória do próprio compositor. Antes de se juntar à Vila Isabel, Martinho fez parte da extinta escola de samba Aprendizes da Boca do Mato.

Martinho é autor de vários sambas-enredos da Unidos de Vila Isabel, mas a maior marca na história da escola veio em 1988. Naquele ano, ele criou o memorável enredo “Kizomba – A Festa da Raça”, que celebrou a identidade negra e garantiu o primeiro título de campeã do carnaval carioca no Grupo Especial para a Vila.

Martinho da Vila, que já viveu “de tudo” na longa relação com a Vila Isabel e o Carnaval carioca, anunciou recentemente que a fase de desfilar na avenida chegou ao fim. O artista expressou agora o desejo de fazer algo que nunca conseguiu: assistir ao desfile da escola do coração de um camarote.

O sambista se apresentará em Brasília no dia 31 de outubro, levando a essência festiva e cultural que desenvolveu em mais de seis décadas de carreira, intimamente ligada ao Carnaval, para o festival Estilo Brasil.

