estilo-brasil:-martinho-da-vila,-o-“comendador-da-cultura-negra”

03/10/2025
Escrito por Metrópoles
Martinho da Vila é uma figura multifacetada na cultura brasileira, sendo reconhecido como sambista e um importante pesquisador do folclore. O cantor tem sido um militante da representatividade negra, utilizando a arte para valorizar a identidade afro-brasileira e defender a igualdade racial.

O artista, que recebeu a Ordem do Mérito Cultural pela contribuição à cultura brasileira, fará show em Brasília no Ulysses Centro de Convenções em 31 de outubro, no Festival Estilo Brasil.  O evento é oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Quando o mundo acadêmico se junta ao da música

Na carreira literária, Martinho da Vila demonstra o papel como intelectual e autor, com 15 livros lançados. Entre as obras, “Ópera Negra” (1998) se destaca, pois idealiza a apresentação de uma ópera que traça a história do negro no Brasil.

Martinho também se dedicou à temática da diáspora africana e do intercruzamento das culturas de língua portuguesa, evidente no disco “Lusofonia” (2000), que reúne canções lusófonas mundiais. Essa temática também foi explorada no livro “Os Lusófonos”, publicado em 2006.

Um dos projetos mais importantes da carreira, que demonstra ecletismo e compromisso social, é o “Concerto Negro”. Idealizado em parceria com o maestro Leonardo Bruno, o espetáculo foi apresentado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em setembro de 2000.

O “Concerto Negro” teve como foco a presença e a contribuição da cultura negra na música erudita. Outras obras literárias importantes incluem “Memórias Póstumas de Teresa de Jesus” (2003), um livro que conta a vida da mãe dele, e “Kizombas, andanças e festanças” (1992), de teor autobiográfico.

Além de ser Comendador da República (Grau de Oficial), Martinho da Vila recebeu as Medalhas Tiradentes e Pedro Ernesto e o título de Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Em 1999, ele fundou a própria editora, a ZFM, por onde publicou o primeiro romance, “Joana e Joanes”.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
