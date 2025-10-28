Estilo Brasil: Os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital!

Com uma trajetória marcada por inovação, resistência e emoção, Os Paralamas do Sucesso chegam a Brasília no dia 21 de novembro para o Festival Estilo Brasil. O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone apresenta a turnê Paralamas Clássicos – 40 anos, que celebra quatro décadas de uma das carreiras mais sólidas e influentes da música brasileira.

Desde os primeiros acordes de “Vital e Sua Moto”, em 1983, a banda se tornou sinônimo de criatividade e experimentação. Com uma sonoridade que mescla reggae, ska, rock e MPB, Os Paralamas construíram um repertório que atravessa gerações. Sucessos como “Meu Erro”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados” e “Aonde Quer Que Eu Vá” tornaram-se parte da memória coletiva do país.

Ao longo da trajetória, o grupo também viveu momentos de superação. O acidente aéreo de Herbert Vianna, em 2001, poderia ter encerrado uma história — mas se transformou em um recomeço. O cantor e compositor retomou a carreira com o mesmo vigor e sensibilidade, mantendo viva a essência da banda. “É uma celebração da vida e da música”, declarou Herbert em entrevista recente.

O show promete revisitar todos os momentos dessa jornada, com arranjos atualizados e projeções que resgatam imagens marcantes da trajetória do trio. É um encontro entre passado e presente, guiado pela energia de um som que continua pulsante e relevante.

Quarenta anos depois, Os Paralamas seguem inspirando novas gerações com sua combinação de força, leveza e humanidade. Cada acorde ecoa como lembrança e futuro — uma prova de que a boa música, quando feita com verdade, não envelhece.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital