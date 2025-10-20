Estrangeiro é preso transportando pássaros vivos dentro de mala em SP

Um homem estrangeiro, natural da Bélgica, foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, por transportar pássaros vivos dentro de uma mala, nesse sábado (18/10). Ao todo, 18 aves foram resgatadas em condições precárias dentro da bagagem do passageiro.

A prisão aconteceu durante uma inspeção da Polícia Federal (PF) no aeroporto. Por meio do aparelho de raios-X, agentes da PF identificaram diversas caixas com sinais de vida dentro da mala do homem.

Durante a revista, foram encontrados 18 pássaros vivos em condições precárias. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi acionado e constatou que as aves – 2 tangarazinhos, 5 saíras-sete-cores, 7 saíras-douradinhas, 2 saíras-militar e 2 saíras-da-terra – pertencem a espécies nativas.

O dono da bagagem, um cidadão belga que pretendia embarcar para a França, foi questionado pelos agentes e não apresentou qualquer autorização para captura ou transporte dos animais. Ele já visitou o Brasil 11 vezes desde 2023.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da PF. Os animais, segundo a Polícia Federal, estavam debilitados em razão das condições de transporte e foram encaminhados ao órgão ambiental para tratamento.

O estrangeiro será apresentado à Justiça Federal e poderá responder pelos crimes de maus-tratos, receptação e crime contra a fauna silvestre.