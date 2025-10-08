08/10/2025
Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de futebol de cegas

Escrito por Agência Brasil
Logo Agência Brasil

Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra.

O clássico sul-americano decisivo será na próxima sexta (10), às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês). No mesmo dia, à meia-noite, ocorrerá a outra semi, entre Inglaterra x Japão.  

A seleção, criada há apenas um ano, avançou em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, atrás da Inglaterra (sete). O país somou uma vitória e dois empates. Começou o Mundial vencendo por 1 a 0 as anfitriãs indianas no domingo (5). Depois, na madrugada de terça (7), o Brasil empatou em 1 a 1 com a Inglaterra.


Copa do Mundo de futebol de cegas - Ao centro, Sarah (camisa 8) é marcada pela zaga da Polônia - Brasil empata em 0 a 0 e avança às semifinais - em 8/10/2025

“Já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!”, comemorou Sarah (camisa 9 na foto). Na próxima sexta (10), às 10h30, a seleção encara a Argentina por uma vaga na final do Mundial – Renan Cacioli/CBDV/Direitos Reservados

“Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial… E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!”, comemorou a ala Sarah Santana, de 22 anos.

A Argentina, próxima adversária da seleção, concluiu a primeira fase  na liderança do Grupo B, com nove pontos, após três vitórias seguidas (5 a 0 no Canadá, 1 a 0 na Turquia e 1 a 0 no Japão). O Japão ficou em segundo lugar com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).

No naipe masculino, o Brasil domina o futebol de cegos, com cinco títulos mundiais. Na última edição, em 2023, a amarelinha ficou com o bronze, após derrota para o Canadá na semifinal. Quem levantou a taça foi a Argentina.  

