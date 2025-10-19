estreante,-gkay-fala-sobre-responsabilidade-como-musa-do-salgueiro:-“o-novo-assusta”

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A influenciadora Gkay está contando os dias para a chegada do Carnaval! Na verdade, a contagem regressiva já acabou. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, durante um baile de fantasias neste sábado (18/10), a estreante como musa do Salgueiro revelou um elogio recebido de ninguém menos que Sabrina Sato, além de ter celebrado a oportunidade no cargo.

De acordo com a novata da área, o grandiosidade dos eventos a surpreendeu: “Eu já estou vivendo o Carnaval hoje. Não acreditava quando as pessoas diziam que era o ano inteiro, mas estou vendo na prática. Estamos em outubro e na minha cabeça só vem Carnaval, como se já fosse amanhã. Temos tanta coisa: ensaio, look, tudo junto e misturado”.

“E o que é novo assusta o ser humano. Eu acho que o que me assusta é a grandiosidade que tem. A responsabilidade é imensa, e as pessoas não têm noção de como é ocupar um cargo desses. Precisa executar tudo, não é só chegar lá e fingir um sambinha. Todas as pessoas envolvidas estão ralando muito, então você precisa ralar junto com elas”, continuou Gkay.

Para a influenciadora, a posição na Salgueiro exige um misto de habilidades: “É tanta coisa para aprender. Mexer o pé, a mão, a cabeça, segurar fantasia, canta… mas quando chega na quadra dá uma energia, uma alegria que faz tudo valer a pena”, continuou ela, que revelou ter recebido um elogio de Sabrina Sato: “Receber um elogio dela não é fácil, é valioso”.

“Eu guardei esse elogio para mim. Estou muito feliz e me dedicando demais assim tanto na parte do samba quanto na parte cultural, de estar presente na escola e também conhecer a história”, finalizou Gkay, que reproduziu um look de Alexander McQueen para o tradicional baile de Halloween.

