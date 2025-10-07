07/10/2025
“Estrela da Casa”: Thainá Gonçalves vence 2ª edição do reality

Thainá Gonçalves foi eleita, nesta segunda-feira (6/10), a grande campeã do “Estrela da Casa”! A cantora gospel acumulou a maior pontuação nas três apresentações das duas etapas da final e levou o troféu para a casa. Além da premiação, ela recebeu R$ 1.120 milhão por ter sido a vencedora da segunda edição do reality show musical.

O embate começou ainda no sábado (4/10), com as primeiras apresentações de cada participante. Na última noite do programa, a carioca, de 33 anos, performou as canções “O Maior Vilão Sou Eu” e “That’s What Friends Are For”. Em ambas as etapas, o júri ficou sob responsabilidade do público, já que o episódio final não contou com jurados convidados.

No somatório das três notas, Thainá Gonçalves acumulou 28,09 pontos. Ela foi seguida por Hanii, vice-campeão com 27,98 pontos. Juceir Jr, terceiro colocado com 27,90 pontos, e Daniel Sobral, 4º com 27,23, completaram o top 4 do “Estrela da Casa”, que foi renovado para a terceira temporada, como adiantou a apresentadora Ana Clara.

“Eu estou muito feliz, estou muito surpresa. O Hanii é um cantor incrível, então eu já estava certa que essa ‘maleta’ era dele, que eu não ia conseguir pegar a maleta dele. De verdade, eu estou muito feliz, muito surpresa. Muito grata a Deus, desde que eu me inscrevi, falei: ‘que seja feita Sua vontade’. Essa foi minha oração desde o início, e eu estou aqui para honrar a vontade Dele”, disse a campeã.

Ao longo do programa, Thainá venceu uma Prova do Jingle e liderou o ranking de quatro Festivais consecutivos. Na vida pessoal, ela começou a cantar na igreja quando tinha apenas três anos. Aos 14, passou a liderar grupos de louvor.

As notas da final do “Estrela da Casa”

1º lugar — Thaís Gonçalves

  • Música 1: 9,29

  • Música 2: 9,32

  • Música 3: 9,48

  • Total: 28,09

2º lugar — Hanii

  • Música 1: 9,48

  • Música 2: 9,22

  • Música 3: 9,28

  • Total: 27,98

3º lugar — Juceir Jr

  • Música 1: 9,26

  • Música 2: 9,24

  • Música 3: 9,40

  • Total: 27,90

4º lugar — Daniel Sobral

  • Música 1: 9,03

  • Música 2: 8,98

  • Música 3: 9,22

  • Total: 27,23

