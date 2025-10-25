25/10/2025
Estrela de Luciano brilha e São Paulo vence Bahia pelo Brasileirão

Em jogo disputado no Morumbis, o São Paulo voltou a vencer pelo Brasileirão neste sábado (25/10). O Tricolor derrotou o Bahia por 2 x 0 com gols de Luciano e Bobadilla.

3 imagensLuciano foi o destaque da partidaSão Paulo volta a vencer após amargar três derrotas consecutivasFechar modal.1 de 3

São Paulo derrotou o Bahia por 2 x 0 no Morumbis

Alexandre Schneider/Getty Images2 de 3

Luciano foi o destaque da partida

3 de 3

São Paulo volta a vencer após amargar três derrotas consecutivas

Alexandre Schneider/Getty Images

O atacante Luciano foi o destaque da partida. Ele abriu o placar da partida aos seis minutos do primeiro tempo. O camisa 10 tabelou com Maik e bateu de primeira, no ângulo direito do gol defendido por Ronaldo, do Bahia.

Ao balançar as redes contra o Bahia, Luciano chegou a marca de 100 gols com a camisa do São Paulo. Além disso, assumiu a artilharia da equipe na atual temporada, com 15 gols.

Aos 40 minutos, a estrela de Luciano mais uma vez brilhou no jogo. Ele recebeu de Pablo Maia e deu um passe de letra para Bobadilla, que apareceu para finalizar em direção ao gol e ampliar o placar: 2 x 0 São Paulo.

O resultado coloca o São Paulo, pelo menos de forma momentânea, na 8ª posição, com 41 pontos. Vale lembrar que a equipe vinha de três derrotas seguidas no Brasileirão. Já o Bahia, fica na 5ª posição, com 49 pontos.

