17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Estudante de medicina morto pela PM foi reconhecido por policiais: “Folgado”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
estudante-de-medicina-morto-pela-pm-foi-reconhecido-por-policiais:-“folgado”

Imagens inéditas das câmeras corporais dos policiais militares envolvidos na morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cárdenas Acosta indicam que os PMs conheciam a vítima, que morava a algumas quadras do local em que foi baleada, em 20 de novembro do ano passado. Guilherme Augusto Macedo, autor do disparo à queima-roupa contra o jovem, chegou a indicar a colegas que Marco Aurélio supostamente frequentaria uma comunidade próxima, na rua Mário Cardim.

4 imagensPMs aguardam em corredor Namorada de Marco Aurélio chora em frente a hotel em que ocorreu disparoGuilherme Macedo, após balear Marco Aurélio Cárdenas AcostaFechar modal.1 de 4

Julio, pai de Marco Aurélio, conversa com bombeiro no Hospital Ipiranga

2 de 4

PMs aguardam em corredor

3 de 4

Namorada de Marco Aurélio chora em frente a hotel em que ocorreu disparo

4 de 4

Guilherme Macedo, após balear Marco Aurélio Cárdenas Acosta

Em outro momento, já dentro do hospital, enquanto a vítima estava deitada em uma maca, agonizando de dor, outro policial, não identificado, disse saber que se tratava de um estudante de medicina e disse que o jovem era “folgado”.

Com base nas novas filmagens, os advogados da família do estudante fizeram um novo pedido de prisão contra os policiais militares envolvidos. Para os pais de Marco Aurélio, os diálogos indicam que a ação violenta não teria sido motivada por um tapa dado no retrovisor, como afirmaram os PMs, mas sim “por um viés discriminatório”.

Assista:

Marco Aurélio foi morto após dar um tapa no retrovisor da viatura em que estavam os PMs Guilherme Augusto Macedo e Bruno Prado. Desarmado e sem camisa, ele correu para dentro do hotel Flor da Vila Mariana, onde estava hospedado com a namorada, sendo perseguido pelos policiais.

Encurralado na frente do portão que dava acesso às escadas do estabelecimento, ele foi alvo de um chute no abdômen desferido por Bruno Prado e conseguiu segurar a perna do PM, que caiu no chão. Imediatamente, Guilherme Macedo atirou.

Leia também

As novas imagens das bodycams mostram que, minutos após o ocorrido, os policiais mentiram aos colegas sobre o momento do disparo. Guilherme Macedo afirma que, após derrubar Bruno Prado, o jovem “veio para cima”, o que não aconteceu.

“Veio para cima, ele derrubou o Prado na escada. Aí eu tentei fazer a detenção dele de outra maneira, ele veio para cima de novo. Foi a hora que eu efetuei o disparo nele”, disse.

As gravações foram obtidas pelos pais de Marco Aurélio, após uma reunião na Corregedoria da Polícia Militar. Desde a madrugada do homicídio, os médicos Julio Cesar Acosta Navarro e Silvia Monica Cardenas lutam por justiça pelo filho. Em junho, o casal foi até a Comissão de Direitos Humanos da ONU para cobrar providências em relação à investigação.

“Tem que sofrer mesmo”

As novas imagens das bodycams também mostram o atendimento inicial dado a Marco Aurélio por médicos no Hospital Ipiranga. A unidade estava sem tomografia, o que teria feito com que o paciente fosse submetido à cirurgia mesmo sem que a equipe soubesse onde estava o projétil. Após acompanhar a vítima até um centro cirúrgico, um bombeiro comenta rindo: “Tem que sofrer mesmo”.

Assista:

12 imagensMarco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como "Bilau"Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como "Bilau"Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como "Bilau"Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como "Bilau"PM mata estudante de medicina durante abordagem em SPFechar modal.1 de 12

Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos

Reprodução/Redes Sociais2 de 12

Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como “Bilau”

3 de 12

Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como “Bilau”

4 de 12

Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como “Bilau”

5 de 12

Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, era conhecido como “Bilau”

Reprodução/Redes Sociais6 de 12

PM mata estudante de medicina durante abordagem em SP

Reprodução7 de 12

PM mata estudante de medicina durante abordagem em SP

Reprodução8 de 12

Segundo familiares, ele jogava futebol

Arquivo Pessoal9 de 12

Marco Aurélio Cardenas Acosta estudava medicina

Arquivo Pessoal10 de 12

O estudante era universitário da Anhembi Morumbi

Arquivo Pessoal11 de 12

Marco Aurélio tinha 22 anos

Arquivo Pessoal12 de 12

Marco Aurélio e seu pai, Julio

Arquivo Pessoal

“Preconceito”

No novo pedido de prisão, os advogados afirmam que as imagens podem indicar uma visão preconceituosa dos PMs sobre Marco Aurélio, já que a Cardim, mencionada por Guilherme Macedo, é uma comunidade da região.

7 imagensEstudante é encurralado por PMsPM tenta conter estudanteEstudante segura perna de policialEstudante segura perna de policialEstudante segura perna de policialFechar modal.1 de 7

Estudante é encurralado por PMs

Reprodução2 de 7

Estudante é encurralado por PMs

Reprodução3 de 7

PM tenta conter estudante

Reprodução4 de 7

Estudante segura perna de policial

Reprodução5 de 7

Estudante segura perna de policial

Reprodução6 de 7

Estudante segura perna de policial

Reprodução7 de 7

Estudante empurra policial, que cai no chão

Reprodução

“As novas imagens juntadas aos autos revelam dado até então desconhecido e agora comprovado, os acusados conheciam Marco Aurélio. Em diversos trechos, em falas de diferentes policiais, alguns, dentre eles o réu Guilherme, menciona ‘esse moleque é da Cardim’”, diz a defesa.

“Tal afirmação não apenas desmonta a versão de que a abordagem teria sido neutra ou motivada pelo empurrão no retrovisor, como demonstra o viés discriminatório e a motivação seletiva que impulsionaram a conduta dos agentes, que decidiram por observar e acompanhar um jovem, sem camisa que aparentava ser morador de favela”, acrescenta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost