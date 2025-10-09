09/10/2025
Estudante do Acre é aprovada em 14 cursos e lidera concurso público aos 14 anos

Jovem foi identificada com altas habilidades pelo NAAH/S e recebeu acompanhamento especial

Aos 14 anos, a acreana Ana Joyce do Carmo Gomes vem transformando talento e dedicação em conquistas que inspiram. Estudante do Colégio Militar Tiradentes, em Rio Branco, ela foi aprovada em 14 cursos de graduação em instituições públicas e privadas de diferentes regiões do país e alcançou o primeiro lugar geral em um concurso público municipal.

Por trás dos resultados, há a força da educação pública e o olhar atento de professores que acreditaram no potencial da estudante. Sua trajetória foi construída com o apoio da equipe do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), vinculado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). O núcleo identifica e acompanha estudantes com altas habilidades, oferecendo atividades complementares e suporte pedagógico voltado ao desenvolvimento integral.

A rotina de Ana Joyce é intensa. Pela manhã, frequenta a escola; à tarde, dedica-se aos estudos, à prática musical e ao curso de inglês no Centro de Estudos de Línguas (CEL). À noite, participa de aulas preparatórias para o Enem 2026, mantendo firme o sonho de cursar Medicina na Universidade de São Paulo (USP). “Eu quero ter uma vida tranquila no futuro, poder fazer o que gosto e ajudar outras pessoas. A Medicina é o caminho que mais me inspira”, afirma a jovem.

Dedicação e curiosidade definem Ana Joyce, que divide o tempo entre os estudos, a música e o sonho de cursar medicina. Foto: Mardilson Gomes/SEE

 

Apesar dos compromissos, Ana Joyce leva uma vida comum de adolescente, entre leituras, momentos de descanso e atividades esportivas. “Eu gosto muito de dormir à tarde, assistir TV, ler e participar de atividades esportivas”, diz, com simplicidade. Ela conta que as primeiras aprovações vieram por curiosidade. “Fiz os vestibulares só para ver o que acontecia. Nem imaginava que fosse passar em todos e ainda ficar em primeiro lugar no concurso”, brinca.

Entre as 14 graduações em que foi aprovada estão cursos de medicina, pedagogia, matemática, medicina veterinária, direito, enfermagem, licenciatura em computação, física, letras, música, geografia, odontologia, engenharia agronômica e ciências biológicas, em universidades da Paraíba, Rondônia, Amazonas, Acre e outros estados. “Foi uma surpresa boa. Fiquei feliz com todas as aprovações”, afirma.

A mãe, Vânia do Carmo Nery, acompanha de perto a trajetória da filha e conta que o talento dela sempre foi evidente. “A rotina dela é puxada. Acorda cedo para o Colégio Militar, estuda à tarde, faz música e inglês à noite. Desde pequena, gosta de estudar e aprender coisas novas. Quando vi, já estava envolvida em várias atividades”, lembra. Ela conta que a descoberta das altas habilidades, feita pelo NAAH/S, ajudou a entender melhor o perfil da filha. “O acompanhamento tem sido fundamental para orientar a gente e fortalecer o potencial dela”, completa.

Aos 14 anos, a estudante Ana Joyce é acompanhada pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), que estimula o desenvolvimento de talentos na rede pública de ensino. Foto: Mardilson Gomes/SEE

O professor Marcelo Wiliam Fernandes, do NAAH/S, que acompanha a estudante na área musical, reforça o talento da jovem. “A Ana Joyce é uma aluna notável. Demonstra familiaridade com a música, disciplina e paixão pelo que faz. É uma referência para os colegas, participa ativamente dos eventos e representa o núcleo com excelência”, afirma.

Desde cedo, a música tem papel essencial em sua formação. Aos 11 anos, Ana Joyce já se destacava tocando mais de dez instrumentos, entre eles violino, piano, violão e saxofone. Chegou a representar o Acre em um concerto no Teatro Amazonas, em Manaus, encantando o público ao som do saxofone. A trajetória artística começou na Escola de Música Acreana (Emac) e foi ampliada com a parceria entre a instituição e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com o avanço dos estudos e a participação em um programa de aceleração escolar, ela precisou reduzir o número de aulas práticas, mas manteve a música como parte essencial da formação pessoal. “A música me ajudou muito a ter disciplina e concentração”, diz.

O caso de Ana Joyce é um exemplo de como o Acre vem revelando jovens com desempenho acima da média, que se destacam em olimpíadas de conhecimento, vestibulares e concursos. Programas como o NAAH/S têm sido fundamentais para identificar e desenvolver esses talentos, garantindo que histórias inspiradoras como a dela continuem surgindo na rede pública de ensino.

