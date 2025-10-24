Estudante é desmascarada ao mentir para fazer procedimentos estéticos

24/10/2025
Uma estudante de enfermagem foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após denúncias de exercício ilegal da profissão. A ação ocorreu nesta quinta-feira (23/10).

A universitária, identificada como Daniely Correia Panta (foto em destaque), se apresentava como enfermeira esteticista e realizava atendimentos em clínicas na Asa Sul e em Águas Claras.

Em seu perfil nas redes sociais, Daniely acumulava mais de 3,5 mil seguidores. Em uma das publicações, ela dizia ser formada em enfermagem, com pós-graduação em estética facial, urgência e emergência e, também, como farmacêutica esteta.

Veja fotos da estudante:

Universitária acumulava mais de 3,5 mil seguidores no Instagram A jovem é estudante do 8º semestre do curso de enfermagem Em seu perfil nas redes sociais, ela também menciona pós-graduações na área da saúde Ela foi alvo de fiscalização após denúncias de exercício ilegal da profissão Daniely também dizia ser farmacêutica

Daniely Panta se apresentava como enfermeira formada

Reprodução2 de 8

Universitária acumulava mais de 3,5 mil seguidores no Instagram

Reprodução3 de 8

A jovem é estudante do 8º semestre do curso de enfermagem

Reprodução4 de 8

Em seu perfil nas redes sociais, ela também menciona pós-graduações na área da saúde

Reprodução5 de 8

Ela foi alvo de fiscalização após denúncias de exercício ilegal da profissão

Reprodução6 de 8

Daniely também dizia ser farmacêutica

Reprodução7 de 8

Ela realizava atendimentos na Asa Sul e em Águas Claras

Reprodução8 de 8

Daniely foi encaminhada para prestar esclarecimentos na 5ª Delegacia de Polícia

Reprodução

No entanto, a ação do Coren-DF revelou que, na verdade, a jovem é estudante de enfermagem que está cursando o 8º semestre da graduação.

Daniely oferecia tratamentos com colágeno, além de procedimentos como harmonização facial e aplicação de injetáveis.

Em 2023, ela abriu uma empresa como microempreendendora individual, tendo como principais atividades estética e outros serviços de cuidados com a beleza. O CNPJ continua ativo.

A universitária foi encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para prestar esclarecimentos sobre sua atuação ilegal.

A reportagem acionou Daniely, que respondeu ao contato dizendo apenas que estava colaborando com as autoridades que não emitiria mais nenhuma manifestação.

