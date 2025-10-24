Estudante é desmascarada ao mentir para fazer procedimentos estéticos

Uma estudante de enfermagem foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após denúncias de exercício ilegal da profissão. A ação ocorreu nesta quinta-feira (23/10).

A universitária, identificada como Daniely Correia Panta (foto em destaque), se apresentava como enfermeira esteticista e realizava atendimentos em clínicas na Asa Sul e em Águas Claras.

Em seu perfil nas redes sociais, Daniely acumulava mais de 3,5 mil seguidores. Em uma das publicações, ela dizia ser formada em enfermagem, com pós-graduação em estética facial, urgência e emergência e, também, como farmacêutica esteta.

Veja fotos da estudante:

8 imagens

Daniely Panta se apresentava como enfermeira formada

2 de 8

Universitária acumulava mais de 3,5 mil seguidores no Instagram

3 de 8

A jovem é estudante do 8º semestre do curso de enfermagem

4 de 8

Em seu perfil nas redes sociais, ela também menciona pós-graduações na área da saúde

5 de 8

Ela foi alvo de fiscalização após denúncias de exercício ilegal da profissão

6 de 8

Daniely também dizia ser farmacêutica

7 de 8

Ela realizava atendimentos na Asa Sul e em Águas Claras

8 de 8

Daniely foi encaminhada para prestar esclarecimentos na 5ª Delegacia de Polícia

Reprodução

No entanto, a ação do Coren-DF revelou que, na verdade, a jovem é estudante de enfermagem que está cursando o 8º semestre da graduação.

Daniely oferecia tratamentos com colágeno, além de procedimentos como harmonização facial e aplicação de injetáveis.

Em 2023, ela abriu uma empresa como microempreendendora individual, tendo como principais atividades estética e outros serviços de cuidados com a beleza. O CNPJ continua ativo.

A universitária foi encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para prestar esclarecimentos sobre sua atuação ilegal.

A reportagem acionou Daniely, que respondeu ao contato dizendo apenas que estava colaborando com as autoridades que não emitiria mais nenhuma manifestação.