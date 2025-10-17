17/10/2025
Estudantes acreanas conquistam ouro no Taekwondo em competição nacional

Ana Clara Cunha Elias e Larah Souza Munhê dos Santos, da Escola Edmundo Pinto, em Porto Acre, representaram o Acre com destaque em Uberlândia

As estudantes acreanas Ana Clara Cunha Elias e Larah Souza Munhê dos Santos, da Escola Edmundo Pinto, localizada no município de Porto Acre, conquistaram medalhas de ouro em uma competição nacional de Taekwondo realizada em Uberlândia (MG).

O feito das jovens foi celebrado pelo secretário de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho, que destacou o orgulho em ver o talento e a dedicação das alunas representando o estado.

Alunas da escola Edmundo Pinto, comemoram a conquista de medalhas de ouro no Taekwondo em Uberlândia/Foto: Reprodução/Redes sociais

“Hoje meu coração se enche de orgulho e admiração por essas duas jovens incríveis! […] Ver a entrega e o talento de vocês nos inspira a acreditar ainda mais na força da juventude acreana. Vocês representam o melhor do nosso estado! E seguiremos firmes no compromisso do governador Gladson Cameli de apoiar a juventude e o esporte, incentivando nossos jovens a sonhar grande e conquistar cada vez mais!”, escreveu o secretário nas redes sociais.

A conquista reforça o potencial dos atletas acreanos em diversas modalidades esportivas e evidencia o talento que vem sendo desenvolvido nas escolas públicas do estado.

Veja o vídeo:

