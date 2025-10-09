09/10/2025
Estudantes-atletas conciliam múltiplas tarefas para seguir no esporte

“Estou fazendo mágica. Nem eu sei explicar direito como é que faço”. A frase é de Cecília Nascimento Mousinho, de 28 anos. Ela é um dos destaques da equipe de handebol da Uninassau do Recife, equipe que participa dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), em Natal. Além dos treinos com a equipe da universidade, ela precisa exercer os papéis de mãe do João Pedro, de 10 anos, de estudante de 7º período do curso de Recursos Humanos, de atleta do Sport Club do Recife, além de trabalhar.

“Eu saio às 5h da manhã para ir à academia. Aí passo o dia no trabalho, como vendedora. À noite eu treino e tiro um tempinho ainda para voltar para casa e estudar um pouquinho com meu filho”, diz Cecília. A possibilidade de fazer o curso à distância foi o que permitiu que ela encaixasse tudo na rotina: “Eu faço EAD [Educação a Distância] justamente para poder ter esse tempo com meu filho”.

O João Pedro acabou se tornando também um companheiro de treino para a mãe. Isso porque muitas vezes ela precisa treinar também nos finais de semana. “Isso porque tem treino quando é mais perto de competição, e eu levo ele para o treino”, declara. E foi assim que o esporte da mãe acabou sendo também o do filho. “Ele sempre gostou, tinha essa curiosidade, e agora lá no Sport tem um time para as criancinhas, eu comecei a levá-lo aos sábados e ele está adorando”, afirma Cecília. “Espero que ele consiga crescer nesse esporte”.

Cecília sabe do que está falando quando o assunto é crescimento no esporte. Ela começou a treinar por causa do irmão, aos 9 anos, e nunca mais parou. Com o handebol ela representou a seleção brasileira juvenil e júnior e conheceu outras partes do mundo: “Viajei muito, curti muito, fui muito feliz”. Também foi pelo esporte que a universidade chegou à vida de Cecília. Ao se tornar atleta do Sport, ela aproveitou uma parceria com a Uninassau e começou o curso de Recursos Humanos.

O esporte segue como um parceiro do futuro de Cecília, mas as principais metas dela atualmente estão no campo profissional. “Por enquanto eu quero me profissionalizar na parte acadêmica até para dar um futuro melhor para o meu filho”, completa.

