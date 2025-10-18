Estudantes de Enfermagem simulam tragédia com múltiplas vítimas em estacionamento

Na noite desta sexta-feira (17), o estacionamento do Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, se transformou em um cenário de emergência. Estudantes de Enfermagem da Estácio Unimeta participaram de uma simulação realística, reproduzindo um incidente com múltiplas vítimas, com o objetivo de treinar respostas rápidas e eficazes em situações críticas.

A atividade utilizou o protocolo START, referência internacional para triagem em desastres, permitindo que os acadêmicos identificassem prioridades de atendimento e aplicassem técnicas de imobilização e transporte de pacientes, como fariam em um acidente real. A experiência exigiu tomada de decisão sob pressão, agilidade e coordenação em equipe, essenciais para o Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

A simulação foi organizada pela enfermeira e professora Thayriny Benesforte, com suporte de Raquel Borges e Igor Freitas, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o IPAC e o Detran-AC. Durante o exercício, os alunos puderam vivenciar diferentes níveis de gravidade nas vítimas, aprimorando habilidades práticas e emocionais para atuação profissional.

Segundo Thayriny, atividades como essa são fundamentais para que os estudantes enfrentem emergências com confiança e segurança. “Esse tipo de simulação aproxima o aluno da realidade da profissão, fortalecendo controle emocional e capacidade de ação rápida”, explicou.

Com ações práticas como essa, a Estácio Unimeta reforça o compromisso de formar profissionais preparados para atuar com eficiência e responsabilidade, unindo teoria e prática em situações reais da saúde.

