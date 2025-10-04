04/10/2025
Estudantes de Medicina promovem campanha solidária para o Dia das Crianças em Rio Branco

O Diretório Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Acre (DAFRAN), em parceria com a Liga Acadêmica de Oncologia e a Liga de Humanização do Acre, organiza a campanha “Sorrisos Encantados”, com o objetivo de levar brinquedos, atividades lúdicas e momentos de alegria a crianças hospitalizadas neste Dia das Crianças.

A ação será realizada com visitas aos hospitais da criança e ao setor de quimioterapia infantil do Unacon, em Rio Branco. Durante as atividades, estão previstas brincadeiras, entrega de brinquedos e a presença de personagens para interagir com os pequenos.

Segundo representantes do DAFRAN, a campanha busca envolver a comunidade na iniciativa.
“Que tal ajudar uma criança hospitalizada nesse Dia das Crianças? A ideia é proporcionar momentos de diversão e alegria para os pequenos que estão internados. Estamos arrecadando doações de brinquedos, itens de papelaria e contribuições via Pix. Nosso ponto de coleta é qualquer unidade da Rosas Farma. Vem fazer sua doação e deixar o Dia das Crianças ainda mais feliz”, reforçaram os estudantes.

As contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix [email protected] ou diretamente no ponto de coleta instalado na Farmácia de Manipulação Rosas Farma.

A organização destaca que cada doação representa a chance de transformar a data em um momento de alegria para crianças em tratamento hospitalar.

