04/10/2025
Estudantes passam por susto após van sair da pista durante viagem para Rio Branco

Veículo teve a barra de direção quebrada neste sábado (4), mas todos os ocupantes passam bem

Os estudantes de Acrelândia que fazem faculdade em Rio Branco passaram por um susto na tarde deste sábado (4), quando a van que fazia o transporte do grupo saiu da pista após a barra de direção se quebrar. O incidente aconteceu na BR-364, estrada que liga os dois municípios.

Van que transportava estudantes de Acrelândia saiu da pista após falha na barra de direção, neste sábado (4)/Foto: Reprodução

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os ocupantes relataram que o veículo perdeu o controle repentinamente, mas o motorista conseguiu evitar um acidente mais grave.

Nos comentários feitos nas redes sociais, os passageiros agradeceram pelo livramento e destacaram a importância da manutenção dos veículos utilizados no transporte estudantil.

Veja o vídeo:

