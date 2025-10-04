Estudantes são assaltadas em plena luz do dia em frente à Pousada do Menor e têm celulares roubados

Um assalto à mão armada foi registrado na tarde desta sexta-feira (3), em Sena Madureira, no bairro Eugênio Arial, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC) e em ao Centro Socioeducativo do município, a pousada do menor.

De acordo com informações repassadas à reportagem, duas estudantes foram surpreendidas por dois homens armados enquanto retornavam para casa. As vítimas relataram que os suspeitos passaram inicialmente por elas, mas logo em seguida voltaram e anunciaram o assalto.

Durante a ação, um dos criminosos apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma das jovens, obrigando-as a entregar dois aparelhos celulares. Após o roubo, os infratores fugiram, tomando rumo ignorado.

O pai de uma das estudantes contou que o crime aconteceu em plena luz do dia, em um ponto bastante movimentado da cidade. “Elas estavam voltando pra casa. É revoltante ver um caso desses acontecer num horário em que muita gente circula por ali”, lamentou.

Os moradores solicitam ronda policial no local para evitar novos ataques. O caso deve ser comunicado às autoridades competentes para investigação e adoção das medidas cabíveis, na manhã deste sábado.

O episódio acende novamente o alerta para a questão da segurança pública em Sena Madureira, especialmente nas imediações de escolas, onde circulam diariamente dezenas de estudantes. Moradores temem que a cidade enfrente uma nova onda de assaltos, caso medidas preventivas não sejam adotadas com urgência.

Por Radar 104