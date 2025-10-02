Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama

A Globo inaugurou nesta quinta-feira (2) a Calçada da Fama nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
A solenidade foi organizada como parte das comemorações dos 30 anos do complexo. A cerimônia reuniu atores, atrizes, autores e diretores que marcaram a história da televisão brasileira.
Quatro homenageados não puderam comparecer, mas tiveram as estrelas inauguradas na calçada.
Globo inaugura Calçada da Fama em comemoração aos 30 anos do estúdio — Foto: Gabriel Freitas / CBN
O diretor da TV Globo e também diretor-geral dos Estúdios Globo, Amauri Soares, destacou o simbolismo da homenagem.
“Essa Calçada da Fama é cheia de simbolismo para a gente, porque significa imortalizar aqui, com o nome, com uma estrela, pessoas que são parte da estrutura disso, que são a base de tudo que a gente faz aqui: os nossos talentos, os nossos atores e atrizes, nossos autores e autoras, nossas diretoras e diretores. Esse grupo que está aqui é muito especial, porque são veteranos, mestres, pessoas que nos ajudaram a entender a nossa arte, o nosso ofício e continuam, ao longo das décadas, contribuindo para a gente contar as histórias que a gente conta.”
O diretor-presidente da TV Globo, Paulo Marinho, lembrou da inauguração dos estúdios, há três décadas, e disse que o momento reforça a ligação da empresa com o público.
“Eu estava aqui na inauguração dos estúdios, ainda garoto, e vendo tantos talentos, tantas estrelas, ainda imaginando minha trajetória aqui nas empresas. Hoje me sinto muito honrado de estar aqui, compartilhando com todos esse momento. São 60 anos de história esse ano da Rede Globo, 30 anos hoje dos estúdios, e sempre com uma crença: de que a Globo é uma empresa feita por grandes talentos. Talentos que a gente tem essa honra de homenagear hoje, talentos que nos ajudam a levar tantas histórias que emocionam milhões e milhões de brasileiros todos os dias.”
Entre os homenageados estavam Laura Cardoso, Rosa Maria Murtinho, que também representou o marido, Mauro Mendonça, Natália Timberg, Walcyr Carrasco, Antônio Pitanga, Tony Ramos e Serginho Groisman.
Pitanga emocionou o público ao relembrar a trajetória e a importância de veteranos como Milton Gonçalves, Léa Garcia e Ruth de Souza.
“É um filme que passa na nossa cabeça. Nós somos atores, escritores, autores, né? Faz uma revisitação à entrada daqui. Mas antes de chegar aqui, eu estive na Lopes Quintas, na Von Martius, quando eu fiz o primeiro especial da Globo em 1965, chamado ‘O Matador’, de Oduvaldo Vianna Filho e Paulo Pontes. Então, chegar até aqui hoje, na verdade, protagonizando vários personagens na Globo, eu estou no corpo de outros que vieram e fizeram a Globo: Milton Gonçalves, Léa Garcia, Ruth de Souza. Este momento é um momento que eu incorporo, porque eles também fizeram a Globo. E essa luz na memória faz com que o jovem não perca de onde veio, qual a sua importância através dos mais velhos. E os mais velhos somos nós que estamos de pé.”
Também foram celebrados os nomes de Dennis Carvalho, Lima Duarte e Fernanda Montenegro, que não puderam comparecer.
Tony Ramos ressaltou a importância de estar atuando até hoje, enquanto Serginho Groisman comemorou os 25 anos do Altas Horas.
“Quando me propuseram o desafio de fazer um trabalho de auditório na Globo, eu não pensei duas vezes, pensei um monte de vezes, porque era um desafio grande. Mas estou aqui, o Altas Horas vai completar 25 anos, eu estou há 26, com muita liberdade, com muita estrutura, sempre reequilibrando e tentando fazer com que as pessoas sejam as verdadeiras protagonistas do Brasil. Então, a Globo é feita de pessoas, de gente e de vocês todos, e muito dessas pessoas maravilhosas que levam e levaram a cultura brasileira até hoje.”
Com a Calçada da Fama, os Estúdios Globo ganham um espaço permanente para homenagear os profissionais que marcaram a dramaturgia e o entretenimento.
Novas estrelas vão ser adicionadas periodicamente.